Через підозрілі транзакції: українцям можуть заблокувати банківські картки, — ЗМІ

За словами експерта Романа Корнилюка, в умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться.

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Українцям можуть заблокувати карту через підозрілі транзакції. Особливо піддаються увазі великі онлайн-покупки, зняття значних сум, операції з криптовалютою і великі грошові перекази. Про це розповіли фінансові аналітики YouControl у коментарі виданню OBOZ.UA.

За словами експерта Романа Корнилюка, банки регулярно піддаються штрафам за порушення фінансового моніторингу, тому вони зобов'язані активно перевіряти транзакції.

"Зростання кількості штрафів пов'язане з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість і підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу й надалі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу", — зазначає Корнилюк.

Також керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначила, що блокування картки може відбутися навіть у разі неоновлених даних про себе, особливо якщо накладено арешт виконавчою службою через невиплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо. Також можливе блокування, якщо фізична особа не здатна підтвердити законне походження коштів.

Особливу увагу слід приділяти таким випадкам:

зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;

великі онлайн-покупки, особливо вночі;

отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;

операції з криптовалютою або іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;

транзакції на суму 400 тис. грн і більше.

Нагадаємо, що в рамках фінансового моніторингу в Україні можливе блокування рахунків не тільки в разі виявлення підозрілих сум під час переказів, а й унаслідок реалізації шахрайських схем. Через це хитрі шахраї використовують картки випадкових українців, на яких потім чекають проблеми в банку.