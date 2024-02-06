Європейські виробники запропонували запровадити ембарго на імпорт алюмінію з Росії, — ЗМІ

Дипломати ЄС вважають, що повна заборона навряд чи буде введена в дію до другої річниці вторгнення, оскільки пропозиція Литви, підтримана Естонією, Польщею та Латвією, найімовірніше, зустріне спротив деяких активних гравців у цій галузі.

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Європейські виробники алюмінію тиснуть на Євросоюз, щоб запровадити ембарго на дешевий імпорт металу з Росії в межах нового пакета санкцій, який планують у роковини вторгнення військ РФ. Про це повідомило Politico.

За підтримки чотирьох країн ЄС компанії намагаються досягти відповідного результату щодо санкційних механізмів. У повідомленні вказано, що навіть через два роки після того, як Росія почала повномасштабний напад, Європа все ще купує 9 відсотків свого імпорту алюмінію з РФ. Це дозволяє фінансувати окупаційну військову машину Москви на суму близько 2,3 мільярда євро у 2022 році.

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Дипломати ЄС вважають, що повна заборона навряд чи буде введена в дію до двох років вторгнення 24 лютого, тому що пропозиція Литви, підтримана Естонією, Польщею та Латвією, найімовірніше, зустріне спротив деяких активних гравців у цій галузі. Це стосується Італії, яка протистоїть таким заходам, що можуть підвищити ціни.

У виданні зазначили, що до дати ухвалення 13-го санкційного пакета узгодження всіма 27 країнами навряд чи швидко відбудеться. Борючись із високою вартістю енергії та дешевою іноземною конкуренцією, європейські виробники широко використовують метал. Вони сподіваються, що санкції проти Росії, яка залишається третім за величиною виробником у світі, можуть принести деяке полегшення для галузі.

Із осені Асоціація виробників алюмінію ЄС стверджувала, що Брюссель повинен повністю припинити російський імпорт, заявивши, що виробники вже "прискорили своє відокремлення". Попри те, що чотири країни ЄС на їхньому боці, питання зараз вийшло з-під контролю виробників, оскільки країни-члени ведуть переговори.

Нагадаємо, 6 лютого Politico повідомило, що столиці ЄС побоюються російської помсти й кібератак після заморожування активів РФ, які будуть спрямовані для України. За словами чиновників, залучених до процесу, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни проти України, ці кошти будуть конфісковані.