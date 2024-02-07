У новому законопроєкті про мобілізацію пропонується обмежити чоловіків, які не з’являться вчасно за повісткою до ТЦК та СП, у праві керувати транспортним засобом. Фокус спитав у юристів, як саме планується реалізувати таке обмеження.

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Якщо законопроєкт №10449 буде прийнято, то в законодавстві з’явиться нова норма, а саме стаття 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відповідно до якої у разі неявки громадянином до ТЦК та СП, а також за умови відсутності можливості Національною поліцією здійснити адміністративне затримання та доставлення військовозобов’язаного чи резервіста протягом 15 днів до ТЦК та СП, керівник ТЦК та СП протягом 5 днів надсилає громадянину в електронній формі (у разі, якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста) або в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання громадянина вимогу про виконання обов’язку. Далі, якщо громадянин після вручення вимоги впродовж 10 днів не з’явився до ТЦК та СП (закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин знаходиться за кордоном), то ТЦК та СП матиме право звернутись у продовж 5 днів до адміністративного суду. Про це пише Фокус у статті "Ані грошей, ані водійського. Як в Україні мотивуватимуть іти до ТЦК в разі ухвалення законопроєкту".

Як пояснив адвокат АО "Діксі Лекс" Віктор Дрогомирецький, до суду ТЦК звертається із заявою щодо:

тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України;

тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортними засобами;

накладення арешту на кошти та інші цінності такого громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.

Надалі суд має ухвалити рішення щодо обмеження стосовно чоловіка, який не з’явився за повісткою. "Адміністративний суд згідно територіальної юрисдикції розглядає заяву ТЦК та СП по суті заявлених вимог протягом 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Розгляд заяви відбувається в судовому засіданні з повідомленням сторін. Якщо ж сторони не з’явилися на судове засідання, незважаючи на належне повідомлення про дату, час і місце розгляду справи, суд розглядає заяву в письмовому провадженні. У разі задоволення адміністративним судом заяви ТЦК та СП щодо встановлення обмежень, такі обмеження залишатимуться чинними до того часу, поки громадянин не виконає відповідні зобов’язання за цією вимогою. Лише після повного виконання громадянином обов’язків, передбачених вимогою ТЦК та СП, йому надається довідка про виконання обов’язку. Така довідка, або повідомлення про відкликання вимоги, направляється до органу державної виконавчої служби", — зазначив у коментарі Фокусу Віктор Дрогомирецький.

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Цікаво, що відповідно до проєкту №10449, передбачена як можливість апеляційного оскарження рішення суду у нових типах справ, так і можливість касаційного оскарження: пропонують встановити п’ятнадцятиденний строк на розгляд апеляційної скарги на рішення (з дня відкриття апеляційного провадження).

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"Постає питання, яким чином державні виконавці будуть виконувати такі рішення судів. Беремо до прикладу рішення суду, яким тимчасово обмежено громадянина у праві керування транспортними засобами. Державний виконавець отримує рішення суду та судовий наказ, а Закон України "Про виконавче провадження" не передбачає процедури виконання рішення суду в частині цього обмеження окрім як у справах про стягнення аліментів. Що стосується громадян, які перебувають за кордоном, то в цьому випадку виконати державному виконавцю рішення суду, що стосується тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами, буде взагалі неможливо, так як рішення суду поширюється виключно на територію України", — зауважив Віктор Дрогомирецький.

Ще не зовсім зрозуміло, якими взагалі будуть шляхи виконання рішень судів, кажуть юристи

За словами Олександра Камши, адвоката, керівника Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", у проєкті №10449 детально не прописано, як буде виконуватися рішення суду і яким чином буде накладатися обмеження на військовозобов’язаного. Зокрема зараз, ч. 9 ст. 71 ЗУ "Про виконавче провадження" передбачено, що обмеження у праві керування транспортними засобами можливе лише на підставі постанови державного виконавця (а не на підставі рішення суду) у разі наявності у боржника заборгованості зі сплати аліментів. При цьому, у проєкті не пропонується внесення змін до ЗУ "Про виконавче провадження" в частині розширення підстав для обмеження особи в праві керування транспортним засобом, каже Олександр Камша.

Отже, на думку юристів, ще не зовсім зрозуміло, якими взагалі будуть шляхи виконання рішень судів, а також, що відбуватиметься в разі ухвалення рішення суду накласти на громадянина одразу три передбачених проектом №10449 обмеження (обмеження виїзду за кордон, обмеження користування коштами, обмеження керування авто).

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"Вірогідно, що за наслідком розгляду проекту у першому читанні його відправлять на доопрацювання із пропозицією більш детально підійти до питань виконання рішень судів, а також до майбутнього скасування обмежень, які встановлені за рішенням суду", — зауважив Олександр Камша.

Нагадаємо, згідно із законопроєктом №10449, військовозобовʼязаний повинен повідомити, чому не зможе прибути до військкомату протягом трьох днів з кінцевої дати, зазначеної у повістці.

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