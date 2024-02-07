В новом законопроекте о мобилизации предлагается ограничить мужчин, которые не появятся вовремя по повестке в ТЦК и СП, в праве управлять транспортным средством. Фокус спросил у юристов, как именно планируется реализовать такое ограничение.

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Если законопроект №10449 будет принят, то в законодательстве появится новая норма, а именно статья 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой в случае неявки гражданином в ТЦК и СП, а также при условии отсутствия возможности Национальной полицией осуществить административное задержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 15 дней в ТЦК и СП, руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней направляет гражданину в электронной форме (в случае, если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства гражданина требование о выполнении обязанности. Далее, если гражданин после вручения требования в течение 10 дней не явился в ТЦК и СП (зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за рубежом), то ТЦК и СП имеет право обратиться в течение 5 дней в административный суд. Об этом пишет Фокус в статье "Ни денег, ни водительского. Как в Украине будут мотивировать идти в ТЦК, если примут проект №10449".

Как пояснил адвокат АО "Дикси Лекс" Виктор Дрогомирецкий, в суд ТЦК обращается с заявлением относительно:

временного ограничения такого гражданина в праве выезда за пределы Украины;

временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортными средствами;

наложение ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

В дальнейшем суд должен принять решение об ограничении в отношении мужчины, который не явился по повестке. "Административный суд согласно территориальной юрисдикции рассматривает заявление ТЦК и СП по существу заявленных требований в течение 15 дней со дня открытия производства по делу. Рассмотрение заявления происходит в судебном заседании с уведомлением сторон. Если же стороны не явились в судебное заседание, несмотря на надлежащее уведомление о дате, времени и месте рассмотрения дела, суд рассматривает заявление в письменном производстве. В случае удовлетворения административным судом заявления ТЦК и СП по установлению ограничений, такие ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока гражданин не выполнит соответствующие обязательства по этому требованию. Только после полного выполнения гражданином обязанностей, предусмотренных требованием ТЦК и СП, ему предоставляется справка о выполнении обязанности. Такая справка, или сообщение об отзыве требования, направляется в орган государственной исполнительной службы", — отметил в комментарии Фокусу Виктор Дрогомирецкий.

Лишить права управлять ТС может суд по представлению ТЦК и СП Фото: GettyImages.com

Интересно, что согласно проекту №10449, предусмотрена как возможность апелляционного обжалования решения суда в новых типах дел, так и возможность кассационного обжалования: предлагают установить пятнадцатидневный срок на рассмотрение апелляционной жалобы на решение (со дня открытия апелляционного производства).

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"Возникает вопрос, каким образом государственные исполнители будут выполнять такие решения судов. Берем к примеру решение суда, которым временно ограничено гражданина в праве управления транспортными средствами. Государственный исполнитель получает решение суда и судебный приказ, а Закон Украины "Об исполнительном производстве" не предусматривает процедуры исполнения решения суда в части этого ограничения кроме как по делам о взыскании алиментов. Что касается граждан, находящихся за рубежом, то в этом случае выполнить государственному исполнителю решение суда, касающееся временного ограничения в праве управления транспортными средствами, будет вообще невозможно, так как решение суда распространяется исключительно на территорию Украины", — отметил Виктор Дрогомирецкий.

Еще не совсем понятно, какими вообще будут пути исполнения решений судов, говорят юристы

По словам Александра Камши, адвоката, руководителя Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", в проекте №10449 детально не прописано, как будет исполняться решение суда и каким образом будет накладываться ограничение на военнообязанного. В частности сейчас, ч. 9 ст. 71 ЗУ "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что ограничение в праве управления транспортными средствами возможно только на основании постановления государственного исполнителя (а не на основании решения суда) в случае наличия у должника задолженности по уплате алиментов. При этом, в проекте не предлагается внесение изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" в части расширения оснований для ограничения лица в праве управления транспортным средством, говорит Александр Камша.

То есть, по мнению юристов, еще не совсем понятно, какими вообще будут пути исполнения решений судов, а также, что будет происходить в случае принятия решения суда наложить на гражданина сразу три предусмотренных проектом №10449 ограничения (ограничение выезда за границу, ограничение пользования средствами, ограничение управления авто).

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"Вероятно, что по результатам рассмотрения проекта в первом чтении его отправят на доработку с предложением более детально подойти к вопросам исполнения решений судов, а также к будущей отмене ограничений, установленных по решению суда", — отметил Александр Камша.

Напомним, согласно законопроекту №10449, военнообязанный должен сообщить, почему не сможет прибыть в военкомат в течение трех дней с конечной даты, указанной в повестке.

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