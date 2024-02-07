Санкції не лякають: Чехія нарощує імпорт російського газу

Постачання російського "блакитного палива" могли збільшитися через деякі підприємства, які запасалися газом у резервуарах в Україні на зиму, а тепер постачають цей ресурс до Чехії.

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До Чехії продовжує надходити російський газ, його обсяг поступово збільшується, хоча ще 2023 року країна різко скоротила споживання "блакитного палива" з РФ. У січні 2024-го, як повідомляє видання Novinky.cz, імпорт російського газу становив близько 62% від загального обсягу.

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Як ідеться в публікації, Чехія нарощувала поставки з листопада, а вже в грудні імпорт російського газу в Чехію відновився через станцію Ланжхот зі Словаччини. Це єдиний прикордонний пункт, через який російський газ може надходити в Чехію.

Як наголошується в публікації, збільшення поставок може бути пов'язано з тим, що деякі підприємства запасали газ у резервуарах в Україні на зиму, а тепер імпортують його в Чехію. За словами економіста UniCredit Bank Їржі Пур, неможливо, щоб статистику було спотворено транзитом або перепродажем російського газу в інші країни.

"Тому що переважна більшість імпортованого газу потрапляє до Чехії: загальний відтік газу з Чехії за кордон становив лише 9,8% від загального припливу в листопаді, 4,8% у грудні та 5,5% у грудні", — пояснив він.

Зазначимо, що з 2022 року, коли Європейський Союз ЄС почав обмежувати імпорт російського газу в рамках санкції через вторгнення ЗС РФ в Україну, російський газ до Чехії практично не надходив. На зміну йому прийшов норвезький газ і скраплений природний газ (СПГ) із терміналів у Нідерландах і Бельгії.

Російський газ у ЄС

Після повномасштабного вторгнення в Україну поставки російського "блакитного палива" в Європу істотно знизилися. Як повідомляла восени 2023 року газета The Guardian, ЄС планує повністю відмовитися від енергоресурсів із РФ.

Зазначається, що ще 2021 року рівень імпорту з РФ становив 155 мільярдів, але вже 2023 року показники скоротилися до 40-45 мільярдів кубометрів.

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Нагадаємо, 2024 року спливає термін угоди, згідно з якою газ поставляється в Європу через територію України. Український уряд не збирається продовжувати угоду. Також Фокус розповідав, що в Україні за підсумками 2023 року було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу.