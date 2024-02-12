Деякі українці можуть достроково вийти на пенсію за віком: що для цього потрібно

Вийти на пенсію за віком можна при досягненні 60-річного віку. Проте існує сім категорій громадян, які можуть зробити це раніше.

Related video

В Україні деякі категорії громадян мають право на достроковий вихід на пенсію. Про це повідомили в Пенсійному Фонді в Донецькій області в Telegram.

Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" достроково вийти на пенсію за віком можуть:

люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;

особи з інвалідністю по зору I групи, сліпі та люди з інвалідністю з дитинства I групи;

жінки, що народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;

військові, що брали участь у бойових діях, ті, хто має статус учасника бойових дій, та особи з інвалідністю в результаті війни;

дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, що стали особами з інвалідністю до 18-річного віку, та батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

ті, з ким розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через зміни в організації виробництва й праці;

ті, з ким розірвано трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу через виявлення невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.

Нагадаємо, у березні розпочнеться індексація пенсій, її розмір не встановлено. За інформацією журналістів, пенсіонери, чиї виплати становлять 6923 гривні можуть отримати підвищення на 900 гривень.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати достатню кількість страхового стажу. У ПФУ розповіли про три умови, коли стаж можуть зарахувати за період, протягом якого людина не працювала.