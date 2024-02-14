Залишилося три-чотири місяці: експерт пояснив, чому українцям затримуватимуть зарплати

Економічний експерт Ілля Несходовський заявив, що українському уряду вже зараз потрібно шукати фінансові запозичення на зовнішньому ринку.

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Якщо міжнародні партнери не нададуть фінансову допомогу, то Україні загрожує масштабна бюджетна криза. Так, уже за три-чотири місяці українцям почнуть затримувати зарплати і пенсії. Про це заявив 13 лютого в ефірі телеканалу "Київ 24" економічний експерт Ілля Несходовський.

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Він пояснив, що в українському бюджеті вже сьогодні є дефіцит коштів. Про точні розміри дефіциту добре обізнані в уряді, але публічно цифри ніхто з чиновників не озвучує.

"На сьогодні діра, непокритий бюджетний дефіцит у нас від 15 до 20 мільярдів доларів. Тому що повну інформацію Мінфін не розкриває. Ми можемо оцінювати тільки за офіційними повідомленнями. Це фактично половина всього нашого невійськового бюджету. Це серйозний виклик. Яким чином ми покриватимемо ці витрати, питання відкрите", — каже він.

За його словами, фінансова допомога в розмірі 50 мільярдів євро від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility, не допоможе уряду впоратися з дефіцитом. Також, як зазначив Несходовський, поки не дуже зрозуміло, коли США нададуть нашій країні 60 мільярдів доларів економічної підтримки.

Тому українському уряду вже зараз потрібно шукати фінансові запозичення на зовнішньому ринку. Але країні, яка перебуває у стані війни, та ще й при цьому вже має величезну суму боргів, гроші надають неохоче. Тим часом брак коштів може обернутися масштабною бюджетною кризою. Так, українцям почнуть затримувати виплати, також уряду доведеться скоротити інші соціальні витрати.

"Треба розуміти, що Україна стоїть на порозі серйозної бюджетної кризи. Ми поки що до неї не готові. Якщо ще 3-4 місяці не буде бюджетної підтримки, виникнуть затримки заробітної плати, скорочення фінансування за всіма статтями видатків. Це для нас є серйозним викликом", — підкреслив експерт.

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Зазначимо, що Україні у 2024 році знадобиться близько 37 млрд доларів зовнішньої підтримки.

Нагадаємо,Фокус уже писав, що США планують зменшити розмір військової допомоги Києву, порівняно з рівнем 2022-2023 років. За словами представника Державного департаменту Метью Міллера, мета Америки — допомогти Україні самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.

Також у Мінфіні ще наприкінці 2023 року розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. У відомстві вже тоді заявили, що запустили "план Б".