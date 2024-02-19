Таких цін не було 30 років: у США газ подешевшав до рекордних значень

Газовидобуток у Сполучених Штатах Америки продовжує зростати, але погода взимку виявилася аномально теплою, тому ціни на газ впали до мінімумів.

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На тлі аномально теплої зими і триваючого зростання видобутку газу на ринку США збільшується надлишок запасів природного ресурсу. Така ситуація, зі свого боку, провокує різке зниження цін на "блакитне паливо". Так, ціни на газ у США з поправкою на інфляцію впали до найнижчого рівня за більш ніж 30 років, пише Reuters.

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Ціни на газ у США: деталі

Повідомляється, що ф'ючерси на газ, який постачається в Генрі-Хаб у Луїзіані, найближчими місяцями становитимуть 1,58 доларів за мільйон британських теплових одиниць (близько 45 доларів за тисячу кубометрів). Це найнижчий показник у реальному вираженні з моменту, коли 1990 року запрацювали з ф'ючерсні контракти.

Як свідчать дані Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси робочого газу станом на 9 лютого становили 2,535 мільярда кубічних футів, що є найвищим показником за цю пору року з 2016 року.

За винятком короткого періоду сильних холодів у середині січня, зима 2023/24 року здебільшого була теплішою, ніж у середньому, що призвело до зниження прямого споживання газу, а також вироблення електроенергії на основі газу.

Особливо теплою була погода в грудні, тому обсяг запасів скоротився лише на 300 мільярдів кубічних футів, що стало найменшим сезонним споживанням з грудня 2015 року, порівняно із середнім показником за десять років у 478 мільярдів кубічних футів.

У публікації сказано, що на температурні показники взимку вплинуло кліматичне явище Ель-Ніньо в Тихому океані, яке принесло теплу погоду в північні райони Сполучених Штатів. Так, температура поверхні моря в центрально-східній частині Тихого океану була майже на 2 градуси вищою за середню в грудні 2023-го року.

"Ціни повинні знижуватися досить довго, щоб спустошити сховища від надлишкових запасів, які залишилися від зими 2023/2024, і звільнити місце для нових, які буде додано цього літа напередодні зими 2024/25 року", — йдеться в публікації.

До речі, тепла зима і рекордні запаси обвалили ціни на газ у Європі. За даними Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії на 10 лютого на 45% перевищували десятирічний сезонний середній показник. Також Фокус писав, скільки газу було зосереджено в підземних сховищах на початку 2024 року в Україні, і чи вистачить обсягів до кінця опалювального сезону.