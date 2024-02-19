Деяким громадянам скасують виплату пенсій з 1 квітня: кого це стосується

Українські пенсіонери повинні проходити фізичну ідентифікацію кожні пів року. Проте цей процес не відбувався під час карантину через коронавірус — з 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року.

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Пенсіонери повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Для тих, хто не встигне це зробити, призупинять виплату пенсій. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Постановою Уряду № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" визначено, що кожні шість місяців особи, що набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, повинні кожні пів року проходити фізичну ідентифікацію в АТ "Ощадбанк". Проте ідентифікація не проводилася під час дії карантинних заходів, а саме з 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року.

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З 1 липня 2023 року карантин було скасовано, а норму щодо проходження такими пенсіонерами ідентифікації для продовження отримання пенсійних виплат відновлено.

"Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 08.08.2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27.12.2023 — до 31 березня 2024 року", — йдеться у повідомленні.

У результаті пенсіонери з-поміж ВПО, які набули цього статусу до початку повномасштабного вторгнення, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня. Виплата пенсій у цей період продовжуватиметься.

У ПФУ додали, що термін у три місяці потрібно використати, аби пройти ідентифікацію зручним для себе способом.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Для того, аби пройти фізичну ідентифікації, пенсіонери можуть:

звернутися особисто до відділення АТ "Ощадбанк" або до будь-якого сервісного центру ПФУ з документом, який посвідчує особу;

за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;

в закордонній дипломатичній установі України отримати документ, що посвідчує, що особа є живою. Таке посвідчення потрібно направити до територіального органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Це можна зробити поштою або в сканованому вигляді через вебпортал ПФУ.

Нагадаємо, певним пенсіонерам піднімуть пенсійні виплати двічі — у березні та квітні 2024 року. Мова йде про тих, хто досяг 65-річного віку та має повний страховий стаж.

Раніше повідомлялося, що українці отримають підвищення пенсійних виплат у березні під час індексації. Зокрема, пенсії можуть збільшити на 13%.