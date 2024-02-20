Захопили в заручники громадянина Ізраїлю: поляки заблокували автобус із України (відео)

Автобусу перекрили дорогу трактором. Поляки почали кричати на водія та пасажирів, аби ті геть забиралися з території Польщі.

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На пункті перепуску "Рава-Руська" громадяни Польщі заблокували проїзд пасажирського автобуса з України. Після цього вони влаштували скандал. Відео інциденту оприлюднили в мережі.

"Поляки зупинили пасажирський автобус із України та влаштували скандал. Кричать: "Ми вас тут не хочемо, курва". Одного з пасажирів запакували в наручники та кудись повезли, він кричав, що спізнюється на рейс і взагалі не українець, а має паспорт Ізраїлю", — ідеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як автобус зупинився збоку дороги, а проїзд йому блокує легкова автівка та трактор. Також через це не може проїхати інший транспорт із боку України.

Польські мітингувальники лайкою спілкуються з водієм автобуса та пасажирами й кричать, аби ті забиралися назад до України.

Нагадаємо, що польські фермери атакували вагон із українським зерном. ЗМІ повідомили, що на місце інциденту прибула поліція, після чого польські фермери розблокували залізничні колії.

Раніше білоруський лідер Олександр Лукашенко повідомив, що 16 лютого на території Білорусі була затримана українська українська ДРГ. За його словами, диверсанти з дронами та вибухівкою "переповзали" білоруський кордон.