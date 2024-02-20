Захватили в заложники гражданина Израиля: поляки заблокировали автобус из Украины (видео)

Автобусу перекрыли дорогу трактором. Поляки начали кричать на водителя и пассажиров, чтобы те убирались с территории Польши.

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На пункте пропуска "Рава-Русская" граждане Польши заблокировали проезд пассажирского автобуса из Украины. После этого они устроили скандал. Видео инцидента обнародовали в сети.

"Поляки остановили пассажирский автобус из Украины и устроили скандал. Кричат: "Мы вас здесь не хотим, курва". Одного из пассажиров, запаковали в наручники и куда-то повезли, он кричал, что опаздывает на рейс и вообще не украинец, а имеет паспорт Израиля", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как автобус остановился сбоку дороги, а проезд ему блокирует легковое авто и трактор. Также из-за этого не может проехать другой транспорт сбоку Украины.

Польские митингующие руганью общаются с водителем автобуса и пассажирами и кричат, чтобы те убирались обратно в Украину.

Напомним, что польские фермеры атаковали вагон с украинским зерном. СМИ сообщили, что на место инцидента прибыла полиция, после чего польские фермеры разблокировали железнодорожные пути.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, 16 февраля на территории Беларуси была задержана украинская украинская ДРГ. По его словам, диверсанты с дронами и взрывчаткой "переползали" белорусскую границу.