Комуналка в Україні: як правильно передати показники лічильників онлайн

Щомісяця до 28 числа варто передавати показники лічильників холодної та гарячої води, а газового лічильника — з 1 по 5 число кожного місяця.

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Українським споживачам необхідно платити за електроенергію, воду, газ та щомісяця передавати показники лічильників. "24 канал" розповів, коли і як потрібно їх передавати.

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Відповідні показання можна вносити в режимі онлайн. Щомісяця до 28 числа варто передавати показники лічильників холодної та гарячої води. Є можливість це зробити у відповідні способи:

На сайті;

В особистому кабінеті;

За допомогою Viber-бота;

У додатку за допомогою Telegram-бота;

За номером контакт-центру (044) 202-0202.

Відомо також, як подати показники електролічильника. Їх варто вказувати до 4 числа кожного місяця. Зробити це можна наступним чином:

Через чат-бот (Viber, Facebook Messenger, Telegram);

Зателефонувати до кол-центру ОСР;

Через сайт ОСР (через особистий кабінет);

Іншим способом, передбаченим ОСР.

Показники газового лічильника українці також повинні подавати з 1 по 5 число. Їх можна передати у наступний спосіб:

На сайті облгазу.

Зателефонувати в контакт-центр облгазу;

у чат-боті облгазу;

Передавати оператору ГРМ (облгазу).

Українські споживачі також повинні сплачувати за транспортування газу. Тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу.

Нагадаємо, у вересні "Нафтогаз" пояснив, чому українцям потрібно передати показники лічильників до 5 жовтня. Показники лічильника, як зазначили у компанії, можна передати онлайн за допомогою п'яти способів.