Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Економіка

Комуналка в Україні: як правильно передати показники лічильників онлайн

лічильники, показники лічильників, комуналка, комунальні послуги
Фото: zn.ua | Як українцям правильно передати показники лічильників онлайн

Щомісяця до 28 числа варто передавати показники лічильників холодної та гарячої води, а газового лічильника — з 1 по 5 число кожного місяця.

Related video

Українським споживачам необхідно платити за електроенергію, воду, газ та щомісяця передавати показники лічильників. "24 канал" розповів, коли і як потрібно їх передавати.

Важливо
Українці отримують платіжки з боргом за газ, якого немає: в "Нафтогазі" назвали причину
Українці отримують платіжки з боргом за газ, якого немає: в "Нафтогазі" назвали причину

Відповідні показання можна вносити в режимі онлайн. Щомісяця до 28 числа варто передавати показники лічильників холодної та гарячої води. Є можливість це зробити у відповідні способи:

  • На сайті;
  • В особистому кабінеті;
  • За допомогою Viber-бота;
  • У додатку за допомогою Telegram-бота;
  • За номером контакт-центру (044) 202-0202.

Відомо також, як подати показники електролічильника. Їх варто вказувати до 4 числа кожного місяця. Зробити це можна наступним чином:

  • Через чат-бот (Viber, Facebook Messenger, Telegram);
  • Зателефонувати до кол-центру ОСР;
  • Через сайт ОСР (через особистий кабінет);
  • Іншим способом, передбаченим ОСР.

Показники газового лічильника українці також повинні подавати з 1 по 5 число. Їх можна передати у наступний спосіб:

  • На сайті облгазу.
  • Зателефонувати в контакт-центр облгазу;
  • у чат-боті облгазу;
  • Передавати оператору ГРМ (облгазу).

Українські споживачі також повинні сплачувати за транспортування газу. Тариф фіксований і не залежить від кількості спожитого газу.

Нагадаємо, у вересні "Нафтогаз" пояснив, чому українцям потрібно передати показники лічильників до 5 жовтня. Показники лічильника, як зазначили у компанії, можна передати онлайн за допомогою п'яти способів.