ЄС ухвалив 13-й пакет санкції проти Росії, що передбачає обмеження на торгівлю товарами та технологіями з країною-агресором, перелік яких містить понад 70 найменувань. Фокус запитав у експерта щодо ефекту і термінів запровадження обмежень, пов'язаних з енергетичною сферою.

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Окрім того, що до 13-го антиросійского пакету увійшли санкції проти 106 фізичних та 88 юридичних осіб, у документі йдеться, зокрема, про обмеження щодо напівпровідникових приладів різних типів, електронних інтегральних схем, виробничого та випробувального обладнання, включно з машинами й апаратами, друкованими схемами, пультами, панелями, консолями, апаратурою з числовим програмним управлінням. Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

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Як зазначив Фокусу заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, обмежувальні заходи поширюються на низку предметів електромагнітного обладнання. До їх числа входять двигуни постійного струму та генератори постійного струму, трансформатори, кілька різновидів конденсаторів, резисторів, реле тощо.

Він пояснив, що таким чином енергетична галузь РФ через санкції, зокрема, 13-го пакету поставлена в режим, який не передбачає будь-яке оновлення потужностей і роботу на накопичених резервах.

"Це не означає, що виробництво енергетичних товарів і послуг припиниться, але це означає, що це виробництво припинить зростання. В разі, якщо споживання електроенергії збільшиться, то в енергетичній компанії не зможуть задовольнити це зростання і будуть змушені піднімати ціни і тарифи для того, щоб лише зберегти нинішній рівень виробництва", — додав Рябцев.

У санкційному переліку містяться і верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари Фото: pexels.com

Зазначимо, що у санкційному переліку містяться і верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари. Фактично, йдеться про деякі матеріали, які агресор міг би використати для війни в Україні.

Санкції також поширено на електронні пристрої та модулі. Йдеться, зокрема, про блоки для обчислювальних машин, машин для приймання, перетворення і передавання або регенерації голосу, зображень чи інших даних, іншої апаратури для передавання або приймання голосу, зображень чи інших даних, включно з пристроями для зв'язку в дротових або бездротових мережах, про телефони для мереж стільникового зв'язку чи для інших бездротових мереж, радіонавігаційну апаратуру, прилади та пристрої для авіаційної або космічної навігації. Усе це має скоротити для Кремля можливості швидко виробляти озброєння для війни в Україні.

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У додатку до санкційного регламенту ЄС значаться хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали.

Обмежувальні заходи поширюються на деталі та вузли машин. Так, у списку зазначено кілька видів підшипників.

Проте, чи слід Україні і світу очікувати на швидкий ефект від нових санкцій?

"Коли ухвалюються санкції, то їхній ефект очікується не раніше, ніж через декілька місяців, а то і років. Тому казати про якийсь ефект від тих чи інших санкцій одразу після їхнього введення неправильно. Крім того, коли вводять санкції, вони їх вводять комплексно, і саме комплексний ефект очікується. Ми бачимо, що вже 13-й пакет санкцій, і може скластися враження, що вони жодним чином не діють, але якщо подивитися на комплексний ефект, то можна побачити деякі особливості, що стосуються енергетичного комплексу", — каже Геннадій Рябцев у коментарі Фокусу.

ЄС ухвалив 13-й пакет санкції проти Росії, що передбачає обмеження на торгівлю товарами та технологіями з країною-агресором

За його словами, якщо подивитися на комплексні санкції, то можна побачити, що насправді відбувається, а відбувається таке — збільшується тривалість міжремонтних проміжків на енергетичних об'єктах, скорочується кількість встановленого нового обладнання, переноситься на невизначений термін заходи з модернізації та оновлення виробництва і припиняється розроблення нових родовищ, якщо йдеться про енергетику, не будуються нові об'єкти.

Додамо, що регламент набув чинності наступного дня після його публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу, тобто 24 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Фокус наводив слова заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького про те, що через санкції противник почав замінювати західні деталі для комплектування вітчизняними. Відповідно, ракетне озброєння вже не відповідає заявленим характеристикам. Водночас російським окупантам вдалося збільшити виробництво ракет до 130 одиниць за місяць.