Посилення блокування кордону з Польщею, початок посівної та ввезення трейдерами пального в обхід Польщі через Румунію, Молдову, Угорщину штовхають ціни вгору, зокрема, і на автомобільний газ. Як саме зростуть ціни на АЗС та чи вистачить пального навесні?

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Блокада кордону з Польщею створює проблеми для здійснення імпорту в нашу країну різних товарів, зокрема й пального, яке необхідне як для посівної кампанії, так і для армії. Експерти розповіли Фокусу, чи відбудеться в березні подорожчання нафтопродуктів, а також, чи буде дефіцит бензину та дизеля в Україні.

Блокада кордону і обхідні маршрути: що з пальним

Літр автогазу додає в ціні 3 гривні. Причиною здорожчання є необхідність постачальникам об'їжджати польську ділянку кордону при імпорті скрапленого газу. Про це в коментарі Фокусу розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Проте багато пального їде залізницею і, за його словами, протести на кордоні не зачіпають постачання.

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Куюн зазначив, що постачальникам автогазу через технічні причини переорієнтуватися на залізницю тяжко й вони мусять об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію. Водночас дефіциту пального поки не прогнозується. А от на ціни така зміна логістики впливає.

"По-перше, з Польщі багато пального їде залізницею. Відповідно ті блокування не зачіпають постачання. По-друге, ті, хто там залишився — це більше скрапленого газу стосується. Його багато везуть машинами, то вони об’їжджають Польщу через словацький, угорський, румунський кордони. І відповідно заїжджають таким чином. Хоча це призводить до досить суттєвого подорожчання. За нашими розрахунками, той польський газ на 3 грн за літр додає в ціні за рахунок додаткового транспортування. Ми бачимо, що на скраплений газ ціни найбільш стрімко зростали у лютому. Але думаю, наразі цей процес вже завершений", — сказав Куюн.

Дефіциту пального поки не прогнозується. А от на ціни така зміна логістики впливає

З ним погоджується заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Якщо трейдери знайшли шляхи постачання у 2022 році, то я думаю, що знайдуть шляхи постачання і зараз", — каже експерт.

Як вже писав Фокус, поляки почали блокувати держкордон 9 лютого з пункту "Медика-Шегині". Нині заблоковані усі автошляхи між Польщею та Україною. 20 лютого протестувальники перекрили залізницю поблизу ПП "Медика-Шегині" і розсипали збіжжя з українських зерновозів. Поки що протести не зупинились — існує значна ймовірність того, що з 1 березня до польських фермерів приєднаються представники автоперевізників.

Українські ринки бензину та дизелю також страждають від блокади польського кордону, кажуть експерти Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Не лише блокада кордону: які ще причини здорожчання палива в Україні

Українські ринки бензину та дизелю також страждають від блокади, хоча й не так сильно, як ринок автогазу. По-перше, це пов’язано з тим, що ці нафтопродукти можна перевозити залізницею, що зменшує залежність від автотранспорту. По-друге, як каже Сергій Куюн, напрямки постачання до України бензину і дизелю набагато більш диверсифіковані, і на Польщу припадає набагато менша частка цих ринків.

За січень-лютий зафіксоване досить суттєве здорожчання нафти в світі, відповідно, зросли й закупівельні ціни постачальників пального

На ринок бензину та дизельного пального впливу блокади польського кордону наразі експерт не прогнозує, адже постачальники цього пального уже пристосувалися до блокади. А ось світові ціни мають вплив на вартість пального на АЗС в Україні.

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"Найближчим часом ми взагалі не бачимо ніяких передумов для зростання цін. Дуже багато пального зараз на ринку. Дуже великі запаси. Перспектива постачання теж дуже об'ємна. Деякі рухи відбуваються на заправних станціях, але це так звані "остаточні явища". Дійсно, в нас відбулося за січень-лютий досить суттєве здорожчання нафти в світі — з 77 до 83 доларів, відповідно, підтягнулися закупівельні ціни постачальників. І ми бачимо, що відбулося деяке здорожчання на заправних станціях — на гривню-півтори. Але це сталося не на всіх АЗС, а тих, що торгували по найменших цінах. Думаю, що зараз цей процес вже припинився — стабілізувалися і гуртові ціни, відповідно, думаю, що зараз буде вже більш-менш спокійна ситуація. Це, що стосується березня. А надалі важко сказати. Все буде залежати від того, що відбувається у світі. Оскільки ми імпортуємо все пальне, то орієнтуємося на цей індикатор. Тут від нас небагато що залежить. Я б сказав, що нічого взагалі не залежить", — пояснив фахівець.

Найголовнішим чинником, що впливає на ситуацію з вартістю пального є навіть не блокада кордону, і не посівна, а девальвація національної валюти

Найголовнішим чинником, що впливає на ситуацію з вартістю пального є навіть не блокада кордону, і не посівна, а девальвація національної валюти (на майже 3%), а оскільки 85%, що в Україні наразі споживається, то є імпорт, а значить, все, що закуповується, здорожчає на три відсотки, прогнозує Геннадій Рябцев.

"Йдеться про оптовий ринок. Якщо пальне подорожчає на 3%, це означає, що в роздрібній ціні це буде десь 2-2,5 гривні залежно від виду палива. Якщо віднімати те зростання, яке вже відбулося, а воно на 50-80 копійок через здешевлення гривні відбулося, то ще залишається десь 1-1,5 грн., що потрібно очікувати. За умови, якщо нічого не зміниться", — сказав Рябцев.

На тлі блокади україно-польського кордону експерти заговорили про газ російського виробництва у польських постачальників Фото: Капiтал

Додамо, що на тлі блокади україно-польського кордону експерти заговорили про газ російського виробництва у польських постачальників.

"Раніше польські постачальники отримували російський газ, міняли документи щодо його походження і продавали українським трейдерам. Після того, як були внесені зміни до законодавства, які зобов’язали вказувати виробника газу, російський газ зник з ринку. Проте згодом ці постачальники отримали в Польщі ліцензії на виробництво газу і зараз вже видають офіційні сертифікати про те, що газ вироблений у ЄС. Як результат, частка "польського" (а насправді російського) газу на нашому ринку за останні місяці зросла з 5% до 40%", — розповідає Сергій Куюн.

Проте, за словами експертів, такий газ незабаром може щезнути з українського та європейського ринків, адже наприкінці 2024 року завершується дія винятку в санкціях проти російських нафтопродуктів, зробленого для скрапленого газу. І підприємства з Польщі і країн Балтії втратять можливість завозити його з країни-агресора.