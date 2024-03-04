Українцям допоможуть з оплатою комунальних послуг: кому виплатять 6 тисяч гривень

Щомісячною фінансовою підтримкою забезпечують громадян, які позбавлені права користуватися пільгами та житловими субсидіями.

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В Україні населенню виплачують допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Так, наприклад, в одному з регіонів деяким місцевим жителям дають по шість тисяч гривень, розповіли у пресслужбі Чернігівської міської ради.

Зазначається, що фінансова підтримка, яку надають із міського бюджету, належить громадянам, які не мають права на пільги та житлові субсидії. Гроші виплачують щомісяця.

Підтримку надають після подання заяви до Департаменту соціальної політики міськради. Розмір допомоги становить 500 гривень щомісяця, тобто протягом року українцям виплатять шість тисяч гривень.

У міськраді уточнили, що на виплати можуть претендувати:

сім'ї загиблих військових під час російської агресії проти України;

сім'ї загиблих військових під час війни в Афганістані при виконанні інтернаціонального обов'язку.

членам сім'ї загиблого захисника і захисниці України, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Водночас переселенцям виплати призначено за умови, що з моменту офіційної реєстрації в Чернігові минуло не менше одного року. Виплату скасують, якщо під час перевірки буде виявлено заборгованість за комунальні послуги за більш ніж два місяці. Водночас виплату матеріальної допомоги відновлять, коли заборгованість буде погашена, але підтвердити це потрібно буде документально.

"Щорічно до 1 квітня і до 1 жовтня Департаментом проводитиметься перевірка своєчасності сплати коштів за надані житлово-комунальні послуги одержувачами щомісячної допомоги", — ідеться в повідомленні.

Субсидії українцям хочуть надавати по-новому у 2024 році

Пропозиції з нововведеннями раніше було опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України. Так, наприклад, в уряді запропонували відмовляти в оформленні субсидії, якщо домогосподарство впродовж трьох місяців не сплачує заборгованість за комунальні послуги, а сума заборгованості становить 680 гривень. Наразі не надають, якщо такий борг є за конкретну послугу, а не за все разом.

Також можуть змінитися правила перегляду субсидії в разі смерті члена сім'ї, крім самого заявника. Тоді надання допомоги переглянуть без звернення заявника з наступного місяця після смерті.

Нагадаємо, Фокус уже пояснював, чи подорожчають для українців житлово-комунальні послуги з 1 березня. Також нагадаємо, що 1 березня в Україні відбулася індексація пенсій, внаслідок чого виплати перерахували майже всім пенсіонерам. Так, виплати деяких українців збільшаться на суму від 100 до 1,5 тисячі гривень.