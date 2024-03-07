Від РФ відвернулися два союзники, які допомагали перевозити нафту в обхід санкцій, — Reuters

За словами журналістів, починаючи з жовтня 2023 року Міністерство фінансів США ввело санкції щодо приблизно 41 нафтового танкера за порушення цінової стелі на російську нафту.

Related video

Десятки нафтових танкерів, які використовує Росія для перевезення своєї нафти, перестали ходити під прапорами Ліберії та Маршаллових островів в останні тижні. Це сталося після того, як США посилили санкції. Про це пише видання Reuters.

За словами журналістів, це зрушення відображає тісні стосунки між США і компаніями, що "керують прапорами" Ліберії та Маршаллових Островів, штаб-квартири яких розташовані не в їхніх рідних країнах, а в штаті Вірджинія.

Видання пише, що фахівці з енергетики вважають, що інтенсивне використання цих прапорів росіянами в минулому. Це робить російські судна потенційно вразливими. Вони нестимуть відповідальність за порушення санкцій навіть після того, як перейдуть на новий прапор.

У матеріалі йдеться про те, що комерційні судна мають бути зареєстровані або мати прапор певної країни, щоб гарантувати їхню відповідність міжнародно визнаним правилам безпеки та охорони навколишнього середовища.

Журналісти зазначили, що починаючи з жовтня 2023 року Міністерство фінансів США ввело санкції щодо приблизно 41 нафтового танкера за порушення цінової стелі на російську нафту. 24 із цих суден ходили під ліберійським прапором, а один — під прапором Маршаллових Островів. Майже всі інші танкери ходили під прапором Габону.

Раніше ЗМІ повідомляли, що термінал у Туреччині відмовився приймати нафту з РФ. За даними журналістів, погрози від США накласти санкції на фінансові компанії, що ведуть бізнес із РФ, призвели до охолодження турецько-російської торгівлі.

Також 13 лютого стало відомо, що РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти. Безпорадність Кремля вирішити ситуацію спровокувала різке зростання вартості фрахту, в той час як російська нафта почала дешевшати.