Рада кантонів Швейцарії схвалила передавання "заморожених" російських активів Україні

Як зазначив глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс, Росія серйозно порушила міжнародне право, тому вона повинна відшкодувати завдані збитки. Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації.

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Рада кантонів (мала палата парламенту) Швейцарії у відповідь на запит Сенату країни проголосувала за передавання заблокованих у країні російських активів Україні для її відновлення. Про це повідомляє інформаційний портал Barron's.

У пресслужбі парламенту зазначили, що з ініціативою ухвалення такого рішення виступили всі парламентські групи, за винятком найбільшої політичної сили країни — правоконсервативної народної партії (SVP), що входить до коаліційного уряду. Загалом таке рішення було схвалено з перевагою у два голоси.

"Авуари російської держави і близьких їй організацій, заморожені в рамках санкцій, повинні мати можливість бути переданими як репарації Україні", — таке формулювання ухваленого Радою кантонів рішення опубліковано на сайті парламенту.

Зокрема, у Швейцарії зберігаються понад 8 мільярдів доларів резервів і активів російського центрального банку.

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До Федеральної ради, тобто уряду, було ухвалено звернення "вжити заходів щодо вироблення правової бази, необхідної для дотримання всіх правових норм на міжнародному рівні".

Зазначається, що цю ініціативу гаряче обговорювали у Швейцарії, де високо цінуються обережність у ключових банківських галузях і традиція нейтралітету країни.

"Факти дійсно дуже очевидні. Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдані збитки. Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь своїми знаннями, своїми навичками і всією своєю історією в цій сфері", — заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Заблоковані активи

За даними Державного секретаріату економіки Швейцарії, станом на 25 листопада 2022 року у Швейцарській Конфедерації було заморожено фінансові активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків (приблизно 8,55 млрд доларів) і 15 об'єктів нерухомості. З них загальна сума резервів і активів Центрального банку Російської Федерації у Швейцарії становить 7,4 млрд швейцарських франків (близько 8,44 млрд доларів). Решта "заморожених" активів належать особам, компаніям або організаціям, які перебувають під санкціями, або контролюються ними і підлягають заморожуванню.

Швейцарія, яка не входить до НАТО і Євросоюзу, проте підтримує його санкції проти Росії, введені у зв'язку з її агресією в Україні. Російський уряд затвердив у березні 2022 року перелік іноземних держав і територій, які здійснюють щодо Росії, її компаній і громадян недружні дії. Швейцарську Конфедерацію внесено до цього списку.

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Нагадаємо, за словами президентаки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, фінансування допомоги Україні за рахунок "заморожених" активів РФ дасть змогу майже подвоїти виробництво боєприпасів у Європі вже до кінця 2025 року.