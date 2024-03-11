В Україні дохід кожного найманого працівника, що отримує офіційну зарплату, оподатковується. Фокус дізнався, яким є податкове навантаження на зарплату й чи планують його підвищити.

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В Україні для найманого працівника або особи, яка працює за цивільно-правовим договором, Податковий кодекс України визначає податкове навантаження у вигляді таких платежів: 1) податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%; 2) військовий збір — 1,5%; 3) єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%. Про це пише Фокус у статті "Зарплатні схеми. Як приховуються доходи громадян і чому роботодавці не хочуть платити податки".

"Із 2016 року підходи до оподаткування заробітної плати не змінилися (до 2016 року діяла диференційована ставка оподаткування в залежності в розміру доходу 15% або 20%). Наразі дохід у вигляді заробітної плати оподатковується: 18% податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військовим збором (ВЗ). Останні вираховуються із зарплати працівника роботодавцем як податковим агентом (несе відповідальність щодо своєчасного нарахування та сплати податків). Роботодавець нараховує на заробітну плату єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 22% та самостійно (з власних коштів) сплачує його до бюджету", — розповідає керівник практики податкового права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк.

Офіційний дохід працівників оподатковуться ПДФО, також сплачується військовий збір. Окремо роботодавець сплачує 22% єдиного соцвнеску. Фото: pexels.com

Юристка Stron Legal Каріна Клименко додає: розмір ЄСВ не зростає пропорційно до отриманої зарплати найманим працівником. На січень 2024 року максимальний ЄСВ становить 23 430 грн.

"Із цього можна зробити висновок, що за загальної системи оподаткування податкове навантаження на бідніших працівників більше, ніж на багатших. Оскільки застосується максимальна сума ЄСВ, відсутність частини доходу, що не оподатковується, і базова ставка оподаткування (flat tax rate). На сьогодні роботодавець платить податки за працівника, загальне податкове навантаження становить 34% суми, в яку обходиться працівник роботодавцю. Також в Україні існує так звана податкова соціальна пільга (ПСП), тобто звільнення від податку на дохід, якою можуть скористатися працівники з доходом до 4240 грн на місяць, але якщо зарплата 7000 грн, то скористатися пільгою вже не вийде", — каже Каріна Клименко.

Загальне податкове навантаження становить 34% суми, в яку обходиться працівник роботодавцю

Фокус попросив експертів порахувати платежі із зарплати найманого працівника в розмірі 30 тисяч гривень.

"При сумі нарахованої зарплати 30 000 грн ЄСВ (єдиний соціальний внесок, що сплачується роботодавцем) складе 22%, або 6600 грн. На руки працівник отримає суму за мінусом податку з доходів громадян 18% і військового збору 1,5%, тобто 24 150 грн", — розповіла Олександра Томашевська, податкова консультантка.

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Поки що розмір оподаткування зарплат в Україні не змінюється, але в Національній стратегії доходів до 2030 року, яка була затверджена урядом, ідеться про намір запровадити прогресивну ставку податку на доходи фізичних осіб. "Базою прогресивної системи оподаткування є гранична податкова ставка. Вона застосовується до доходу, що перевищує дохід, отриманий особою за попередній податковий період. Країни Європейського Союзу активно використовують прогресивну ставку оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати. Але, враховуючи їхній досвід, варто з обережністю покладати таке навантаження на осіб із більшим доходом. Високі граничні податкові ставки можуть призвести до ухилення від сплати податків або ж скоротити робочі години. А в майбутньому також вплинути на зацікавлення щодо здобуття певної освіти і ведення підприємництва в цілому", — розмірковує керуючий партнер АО "Evrika Law" Андрій Шабельніков.

Раніше Фокус писав, що затверджена урядом стратегія пропонує реформувати податок на доходи фізосіб, скасувавши єдиний для усіх податок на доходи на рівні 18%. Тобто планують запровадити прогресивну шкалу, і так, чим вищим буде дохід людини, тим вищий податок (ПДФО) вона сплачуватиме.

Також раніше адвокат Дмитро Лазебний пояснив, чи треба буде фізичним особам подавати декларації про доходи.