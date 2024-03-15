Якщо не буде допомоги від США: міністр фінансів України розповів про "план Б"

Київ постійно отримує запевнення від уряду США, що допомога все ж таки буде, зазначив очільник Мінфіну.

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Україна буде закликати країни-члени "Великої сімки" збільшити обсяги внесків для подальшої допомоги Києву у разі відмови Конгресу США від ухвалення рішення про допомогу. Проте, судячи з усього, американські партнери все ж нададуть кошти. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів під час телемарафону.

Чиновник зазначив, що варто завжди сподіватися на краще вирішення питання для задоволення інтересів України, тому є всі сподівання на те, що нижня палата (Конгрес) знайде рішення, тим паче, що для цього є всі підстави. За словами Марченка, Київ сподівається на збереження прямої бюджетної підтримки.

Міністр зазначив, що надання Сполученими Штатами підтримки відіграє важливу роль для співпраці з МВФ та "для створення пулу партнерів довіри, які приймаються згідно з G7".

"Нам постійно надходять запевнення від американського уряду, що Україна отримає кошти. Тому основним є цей варіант", — наголосив міністр.

При цьому українська сторона працює над втіленням інших варіантів. Сергій Марченко каже, що якщо США не нададуть необхідної підтримки, Київ має намір закликати своїх партнерів у країнах G7 до збільшення розміру своїх вкладів, аби замістити американську допомогу.

Нагадаємо, що 13 березня глава Мін'юсту України Денис Малюська повідомив, що наша країна може отримати 8,5 мільярдів доларів із заблокованого пакету допомоги США.