Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги США як кредит, – Мін'юст

У Мін'юсті кажуть, що отримали "досить оптимістичні" повідомлення від законодавців Палати представників і Сенату США щодо ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні.

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Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту. Про це під час візиту до США сказав міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, він отримав "досить оптимістичні" повідомлення від законодавців Палати представників і Сенату США щодо ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні.

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"Ми закликаємо відкласти будь-які розбіжності або політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканців, і демократів – всі згодні з тим, що підтримка повинна бути надана", – сказав міністр юстиції.

Він сказав, що їх заспокоїло те, що законодавці США розуміють ставки дворічної боротьби України, і попередив, що неспроможність забезпечити кошти призведе до "катастрофи на полі бою".

Денис Малюська додав, що очікує, що американська допомога буде надана найближчим часом, і що Україна готова отримати $8,5 млрд із заблокованого пакетау у вигляді кредиту.

"Якщо такого роду дискусії будуть затримувати процес надання фінансової допомоги, то відкладімо дискусії в бік і візьмімо те, що дають", – йдеться у заяві Малюськи.

Він зауважив, що було б краще, якби це була безповоротна допомога, але остаточне рішення за Міністерством фінансів.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена 12 березня схвалила черговий пакет військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів. До нього увійдуть протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси до HIMARS, боєприпаси до стрілецького озброєння тощо.