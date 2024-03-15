Reserved, Cropp, House, і Sinsay: польська компанія LPP підробила документи про вихід із РФ

Колишній менеджер LPP схарактеризував генерального директора і засновника компанії Марека Пехоцького як людину, якій "плювати на якусь війну між Росією та Україною".

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Польський ритейлер одягу LPP, який включає такі бренди, як Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, здійснив фіктивний "продаж активів", щоб продовжувати заробляти гроші в Російській Федерації. Про це йдеться у звіті Hindenburg Research від 15 березня.

Повідомляється, що LPP претендує на звання найбільшої модної компанії в Центральній і Східній Європі та має оборот 8,4 мільярда доларів.

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До повномасштабної війни Росія була найбільшим міжнародним ринком компанії, приносячи приблизно 19,2% виручки. Однак 28 квітня 2022 року LPP повідомила про намір продати свої російські активи, а вже 19 травня 2022 року компанія оголосила про завершення переговорів із неназваним покупцем.

Як зазначають автори розслідування, у компанії заявили, що через вихід із РФ втратили близько 20% доходів. Водночас загальна виручка LPP у 2022/23 фінансовому році зросла на 13%.

"Ми вважаємо, що LPP змогла показати такі видатні результати, оскільки продаж нею російського бізнесу був повною фікцією", — йдеться у звіті.

Автори розслідування вказали на те, що LPP заявила про продаж своїх російських активів "китайському консорціуму" в рамках угоди вартістю близько 382 мільйонів доларів. Однак, за даними Hindenburg Research, покупцем стала підставна компанія в Дубаї "Far East Services", яку було зареєстровано лише за день до того, як польський ритейлер повідомив про укладення угоди про продаж.

За словами колишнього співробітника LPP, угода була "фасадом, що приховує правду про непродаж російських активів". Він підкреслив, що всі операції в РФ, як і раніше, "безпосередньо контролюються штаб-квартирою і радою директорів LPP".

Колишній менеджер LPP також схарактеризував генерального директора і засновника компанії Марека Пехоцького як людину, якій "плювати на якусь війну між Росією та Україною".

У Hindenburg Research також заявили, що у грудні 2023 року направили в магазини в Москві та Санкт-Петербурзі таємних покупців, які підтвердили, що там продають речі, ідентичні за дизайном новим колекціям з онлайн-каталогів LPP у Польщі, а російські внутрішні коди товарів точно збігаються з кодами продукції в польському каталозі LPP.

Крім того, повідомляється, що LPP намагалася приховати експорт одягу в РФ за допомогою двох підставних компаній — сінгапурської Asia Fashion Import Export і турецької Fashion Group Tekstil. Розслідувачі також вважають, що LPP використовує Казахстан як бекдор для поставок товарів у російські магазини.

"Загалом ми вважаємо, що LPP розробила ретельно продуманий фіктивний "продаж активів", щоб продовжувати заробляти гроші в Росії, попри руйнівну війну, водночас намагаючись ошукати інвесторів і споживачів у Польщі, Україні та на інших ключових ринках", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо, 6 грудня росЗМІ повідомили, що в Москві з'явиться магазин, який пропонуватиме продукцію Adidas і Reebok, які пішли з російського ринку через війну в Україні.

За даними журналістів, станом на 18 вересня в Росії працювали 1 410 іноземних компаній. Серед них, зокрема, німецька фармацевтична компанія Stada і група компаній Fresenius, яка спеціалізується на виробництві медичної техніки.