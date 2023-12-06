Пішли з ринку: у Москві відкриють магазин із продукцією Adidas та Reebok, — росЗМІ

За даними російських журналістів, дистриб'ютор західних брендів Lestate запускає роздрібну мережу ASP, яка торгуватиме товарами брендів, що пішли з ринку РФ через вторгнення в Україну. Компанія вже продає товари Nike, Levi's, Lee і Wrangler.

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У Москві з'явиться магазин, що пропонує продукцію Adidas і Reebok, які пішли з російського ринку через війну в Україні. Про це повідомляє російська газета "КоммерсантЪ"

За даними видання, дистрибутор західних брендів Lestate запускає роздрібну мережу ASP, яка торгуватиме товарами Adidas і Reebok.

Ілля Комісаров, керівник відділу маркетингу Lestate, розповів, що перший магазин ASP відкриється цього тижня в торговельному комплексі "Біла дача" в столиці Росії. Компанія планує поступове розширення роздрібної мережі, і кількість відкритих магазинів під брендом ASP перебуває на стадії обговорення.

Lestate вже запустила роздрібні магазини NSP, що пропонують товари Nike, після того, як бренд пішов з Росії. Компанія також почала роботу з мережею JNS, що спеціалізується на джинсах Levi's, Lee і Wrangler.

Комісаров підкреслив, що Lestate імпортувала продукцію Adidas і Reebok безпосередньо ще до їхнього відходу з ринку РФ і планує зберегти ту саму схему дистрибуції. Однак компанія необов'язково буде використовувати приміщення, які Adidas раніше орендувала в Росії.

Як саме Lestate ввозить продукцію західних брендів у Росію, у компанії не уточнили. Журналісти припустили, що це може відбуватися в рамках "паралельного імпорту", тобто без офіційної згоди правовласника.

Експерти, опитані російськими журналістами, вважають малоймовірним, що західні ритейлери нададуть права на використання своїх марок російським компаніям наразі. На запит журналістів Adidas не відповів.

За інформацією видання, у серпні 2023 року частину російських магазинів Adidas передали в суборенду Lamoda, який планує використовувати їх для розвитку мережі Lamoda Sport.

Російський підрозділ Reebok у травні 2022 року було передано під управління турецькій компанії FLO Retailing, яка відкрила магазини Sneaker Box на базі їхніх приміщень.

Нагадаємо, що наприкінці березня стало відомо, що західні компанії, які бажають піти з ринку Російської Федерації та продати свої активи, зобов'язали вносити пряме пожертвування в казну РФ.

У серпні повідомлялося, що російська влада намагається задешево скупити активи зарубіжних компаній, які збираються припинити роботу в РФ.