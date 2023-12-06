Ушли с рынка: в Москве откроют магазин с продукцией Adidas и Reebok, — росСМИ

По данным росссийских журналистов, дистрибутор западных брендов Lestate запускает розничную сеть ASP, которая будет торговать товарами брендов, ушедших с рынка РФ из-за вторжения в Украину. Компания уже продает товары Nike, Levi's, Lee и Wrangler.

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В Москве появится магазин, предлагающий продукцию Adidas и Reebok, которые ушли из российского рынка из-за войны в Украине. Об этом сообщает российская газета "КоммерсантЪ"

По данным издания, дистрибутор западных брендов Lestate запускает розничную сеть ASP, которая будет торговать товарами Adidas и Reebok.

Илья Комиссаров, руководитель отдела маркетинга Lestate, рассказал, что первый магазин ASP откроется на этой неделе в торговом комплексе "Белая дача" в столице России. Компания планирует постепенное расширение розничной сети, и количество открываемых магазинов под брендом ASP находится в стадии обсуждения.

Lestate уже запустила розничные магазины NSP, предлагающие товары Nike, после ухода бренда из России. Компания также начала работу с сетью JNS, специализирующейся на джинсах Levi's, Lee и Wrangler.

Комиссаров подчеркнул, что Lestate импортировала продукцию Adidas и Reebok напрямую еще до их ухода с рынка РФ и планирует сохранить ту же схему дистрибуции. Однако компания необязательно будет использовать помещения, которые Adidas ранее арендовала в России.

Как именно Lestate ввозит продукцию западных брендов в Россию, в компании не уточнили. Журналисты предположили, что этом может происходить в рамках "параллельного импорта", то есть без официального согласия правообладателя.

Эксперты, опрошенные российскими журналистами, считают маловероятным, что западные ритейлеры предоставят права на использование своих марок российским компаниям в данный момент. На запрос журналистов Adidas не ответил.

По информации издания, в августе 2023 года часть российских магазинов Adidas была передана в субаренду Lamoda, который планирует использовать их для развития сети Lamoda Sport.

Российское подразделение Reebok в мае 2022 года было передано под управление турецкой компании FLO Retailing, которая открыла магазины Sneaker Box на базе их помещений.

Напомним, что в конце марта стало известно, что западные компании, желающие уйти из рынка Российской Федерации и продать свои активы, обязали вносить прямое пожертвование в казну РФ.

В августе сообщалось, что российские власти пытаются задешево скупить активы зарубежных компаний, которые собираются прекратить работу в РФ.