Просто так не уйти: Кремль ужесточил международным компаниям условия выхода с рынка РФ

По информации западных журналистов, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды.

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Российские власти пытаются задешево скупить активы зарубежных компаний, которые собираются прекратить работу в России из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Россия постепенно ужесточала требования к выходу с тех пор, как западные компании начали объявлять о своем уходе. Руководители многих брендов говорят, что им все сложнее ориентироваться в новых правилах на российском рынке.

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По данным журналистов, иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 млрд долларов от своих операций в России из-за списаний и упущенной выгоды. Так, пивоваренная компания Heineken 25 августа сообщила, что продала все свои активы в России всего за 1 евро. Новым владельцем предприятий стала российская Arnest Group.

При этом, анонимные источники рассказали журналистам, что во время некоторых сделок российские представители требуют предоставить дополнительные скидки, иначе российское правительство запретит покупку активов.

Так, правительственная комиссия, которая контролирует иностранные инвестиции, должна одобрить сделки с участием компаний из так называемых "недружественных" стран — тех, которые не поддерживают Россию в войне против Украины и ввели санкции против страны-агрессора. Банки и энергетические компании тоже зависят от решения хозяина Кремля Владимира Путина.

Тем временем источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, которые хотят покинуть РФ, сообщил, что комиссия заворачивает некоторые сделки обратно, заявляя, что сумма должна быть на 20-30% ниже рыночной цены.

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Напомним, что 28 марта стало известно о том, что западные компании, желающие уйти из рынка Российской Федерации и продать свои активы, обязали вносить прямое пожертвование в казну РФ.

Отметим, что россияне пытаются замещать ставшие привычными продукты. Например, когда рынок покинула Coca-Cola, то авиакомпания "Россия" из группы "Аэрофлот" стала угощать своих пассажиров напитками "Тархун" и "Байкал" от российской компании "Черноголовка".