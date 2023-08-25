Переданы новому владельцу: производитель пива Heineken продал свои активы в России

В Heineken признали, что продажа активов в РФ повлечет за собой ожидаемый общий совокупный ущерб в размере 300 млн евро.

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Нидерландская компания по производству пива Heineken объявила о своем намерении продать свои активы в России группе "Арнест", специализирующейся на производстве парфюмерно-косметической и бытовой хозяйственной продукции. Об этом сообщает российская редакция Forbes.

После получения всех необходимых одобрений, Heineken успешно завершил сделку по продаже своих активов в России группе "Арнест". Согласно условиям сделки, цена за приобретение всех акций "Heineken Россия" (ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен") составила всего 1 евро. В рамках этой сделки также предусмотрено обязательство для покупателя погасить внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken, и данная сумма составляет 100 млн евро.

В Heineken признали, что соглашение повлечет за собой ожидаемый общий совокупный ущерб в размере 300 млн евро. Права обратного выкупа по подписанному соглашению не предусмотрено.

Будущая продукция не будет иметь логотип или название Heineken. Юридический процесс по изменению названия может занять несколько месяцев.

В рамках данной сделки все оставшиеся активы Heineken в России, включая семь пивоваренных заводов, будут переданы новому владельцу. В течение полугода после завершения сделки производство пива под брендом Amstel, который был выведен из России в 2022 году, будет приостановлено на этих заводах. Важно отметить, что покупатель сохранит лицензии на использование ряда региональных брендов на протяжении трех лет, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса и выполнение условий соглашения о сделке.

В пресс-службе Heineken добавили, что компания не будет оказывать поддержку этим брендам и получать какие-либо доходы, роялти или дивиденды из России.

Работники пивоварен, перешедших новому владельцу, не потеряют рабочих мест

"Хотя соглашение заняло гораздо больше времени, чем мы рассчитывали, однако оно обеспечивает существующий уровень благосостояния наших сотрудников и позволяет нам ответственно покинуть страну", — отметил гендиректор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк.

Группа "Арнест" – крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) 4 мая 2023 года добавило OTP Bank в список международных спонсоров войны. В организации посчитали, что позиция банка не прекращать работу в РФ является прямым доказательством поддержки режима Владимира Путина.

Напомним, что 17 августа в этом же списке оказалась китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited. В НАПК объяснили свое решение тем, что компания до сих пор работает в РФ и продает украденную украинскую медь.