Передані новому власнику: виробник пива Heineken продав свої активи в Росії

У Heineken визнали, що продаж активів у РФ спричинить очікуваний загальний сукупний збиток у розмірі 300 млн євро.

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Нідерландська компанія з виробництва пива Heineken оголосила про свій намір продати свої активи в Росії групі "Арнест", що спеціалізується на виробництві парфюмерно-косметичної та побутової господарської продукції. Про це повідомляє російська редакція Forbes.

Після отримання всіх необхідних схвалень, Heineken успішно завершив операцію з продажу своїх активів у Росії групі "Арнест". Згідно з умовами угоди, ціна за придбання всіх акцій "Heineken Росія" (ТОВ "Об'єднані пивоварні Хейнекен") становила лише 1 євро. У рамках цієї угоди також передбачено зобов'язання для покупця погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken, і ця сума становить 100 млн євро.

У Heineken визнали, що угода спричинить очікуваний загальний сукупний збиток у розмірі 300 млн євро. Права зворотного викупу за підписаною угодою не передбачено.

Майбутня продукція не матиме логотипу або назви Heineken. Юридичний процес зі зміни назви може зайняти кілька місяців.

У рамках цієї угоди всі активи Heineken, що залишилися в Росії, включно із сімома пивоварними заводами, передадуть новому власнику. Протягом півроку після завершення угоди виробництво пива під брендом Amstel, який було виведено з Росії 2022 року, буде припинено на цих заводах. Важливо зазначити, що покупець збереже ліцензії на використання низки регіональних брендів протягом трьох років, щоб забезпечити безперервність бізнесу і виконання умов угоди про угоду.

У пресслужбі Heineken додали, що компанія не буде надавати підтримку цим брендам і не отримуватиме будь-які доходи, роялті або дивіденди з Росії.

Працівники пивоварень, які перейшли новому власнику, не втратять робочих місць

"Хоча угода зайняла набагато більше часу, ніж ми розраховували, проте вона забезпечує наявний рівень добробуту наших співробітників і дає нам змогу відповідально покинути країну", — зазначив гендиректор і голова правління Heineken Дольф ван ден Брінк.

Група "Арнест" — найбільший виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) 4 травня 2023 року додало OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни. В організації вважають, що позиція банку не припиняти роботу в РФ є прямим доказом підтримки режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, що 17 серпня в цьому ж списку опинилася китайська група компаній Alibaba Group Holding Limited. У НАЗК пояснили своє рішення тим, що компанія досі працює в РФ і продає вкрадену українську мідь.