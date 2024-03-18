Удари дронів по російських НПЗ спричинили зростання цін на газ у Європі, — Bloomberg

За даними журналістів, ціни зростають після падіння на 30% з початку року, оскільки трейдери зосереджуються на факторах, що вплинуть на поповнення сховищ напередодні наступної зими.

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Ціни на природний газ у Європі продовжують зростати вже четвертий день поспіль. Це обумовлено обмеженням поставок із заводу зі зрідженого природного газу у Фріпорті (США) та атаками дронів на енергетичну інфраструктуру в Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg.

На торговому майданчику TTF у Нідерландах ф'ючерси на природний газ зросли на 5,2%, досягнувши позначки 28,5 євро за мегават-годину (що становить близько 320 доларів за тисячу кубометрів). Це зростання цін слідує за зниженням на 30% з початку року, оскільки трейдери активно аналізують фактори, які можуть вплинути на поповнення запасів перед настанням наступної зими.

Скорочення постачання природного газу на завод з експорту ЗПГ у Фріпорті, Техас, стало одним із факторів, що сприяють зростанню цін. Деякі роботи на заводі були продовжені до квітня, що призвело до зменшення обсягів постачання та посилення тиску на ринку.

Ціни на газ також залежать від зростання нафтових контрактів після атак України на російські нафтопереробні заводи, що підвищують "геополітичну температуру", сказав Оле Слот Хансен, голова сировинного відділу стратегії Saxo Bank A/S.

На думку Хансена, ситуація у Фріпорті та атаки України на російську енергетичну інфраструктуру, ймовірно, відіграють ключову роль у поточному русі цін на газ.

Нагадаємо, що всього БПЛА СБУ останнім часом успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Слов'янський НПЗ став черговим нафтовим заводом, який українські безпілотники атакували за тиждень. При цьому ситуацію на російському ринку енергоресурсів експерти назвали серйозною, про що свідчать торги на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі. Ціна бензину в РФ досягла свого максимуму за півроку, а її зростання протягом дня становить майже 2%.