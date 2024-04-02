Припинення фінансування і проживання на 3 роки: Польща хоче змінити умови для біженців з України

Для українських біженців у Польщі можуть змінити умови оплати проживання та фінансування. Також деяким громадянам дозволять змінити статус з тимчасового захисту на тимчасове проживання.

Related video

У Польщі можуть прийняти правки до закону щодо допомоги українським через вторгнення Росії. У результаті на біженців можуть чекати певні зміни. Детальніше про це розповіли на сайті польського уряду.

Відповідно до законопроєкту, українці з номером PESEL UKR можуть законно перебувати на території Польщі до 30 вересня 2025 року. Також з наступного року біженці можуть змінити статус перебування з тимчасового захисту на тимчасове проживання, терміном на три роки. Це буде можливо для тих українців:

які оновлять всі необхідні дані в базі даних PESEL UKR в органах влади гміни;

які подадуть електронну заяву до воєводи;

які матимуть активний статут UKR 4 березня 2024 року та в день подання заявки;

яким служби безпеки не заперечуватимуть щодо зміни статусу проживання.

Важливо

Чому українські біженці не їдуть до Франції: пояснення Politico

Після успішного проходження процедури особа отримає карту проживання з анотацією "раніше мав тимчасовий захист".

Інші зміни для українських біженців у Польщі

З 1 липня уряд Польщі припиняє фінансувати проживання та харчування українських біженців, які перебувають в особливо складній ситуації, лише на підставі підписаної угоди з місцевим воєводою чи органом місцевого самоврятування. Також зміняться правила участі оплати за проживання і харчування в центрах колективного проживання.

Також припиняється виплата грошової допомоги в розмірі 300 злотих та фінансування фотографування на документи.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що українські біженці в Румунії можуть залишитися без грошової допомоги. Зокрема, уряд так і не передбачив фінансування переселенців з України.

28 березня у Центрі економічної стратегії повідомили, що у ЄС зросла частка чоловіків-біженців з 17 до 35%. Тоді як найбільшою групою біженців є жінки віком від 35 до 44 років.