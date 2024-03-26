Чому українські біженці не їдуть до Франції: пояснення Politico

Неповнолітні мають право залишатися у Франції без будь-якого офіційного дозволу, тому їх рідко включають до статистики тимчасових переселенців, уточнили в Євростаті.

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У тому, що стосується статистики прийнятих українських біженців, Франція помітно відстає від інших країн Євросоюзу. Про це повідомляє Politico.

За оцінками Євростату, в європейських країнах свій тимчасовий дім знайшли 4,3 млн українських переселенців.

У січні Франція опублікувала статистику, згідно з якою з України з початку повномасштабного вторгнення переїхали лише 64 720 біженців. Для порівняння, згідно з даними МВС ФРН, у Німеччині вже 1,65 млн українців.

За даними Євростату, Польща прийняла 1 млн українців. Статистика Франції також поступається Ірландії, де на 5 млн місцевих жителів припадає понад 100 тисяч жителів України.

У Польщі, країнах Балтії, Чехії, Словаччині та Болгарії на тисячу населення припадає 25 біженців. У Франції ж на 1000 громадян тільки 1 виходець з України.

У багатьох країнах ЄС статистика прибулих біженців зростає, але в Нідерландах, Австрії, Франції та Естонії знижується

Частково це пояснюється демографією: з 65 тисяч, яким Франція надала тимчасовий притулок до кінця січня, тільки 25% молодше 18 років.

Неповнолітні мають право залишатися у Франції без будь-якого офіційного дозволу, тому їх рідко включають до статистики тимчасових переселенців, уточнили в Євростаті.

Жерар Садік з НУО La Cimade вважає, що загальна статистика не враховує 30 тисяч українців, які перебувають у Франції.

Ще одне пояснення — мовне. Слов'янські країни приваблюють більше українських біженців. Серед іншого, згадуються і пояснення про те, що ці країни географічно ближчі до України, фінансова підтримка і наявність діаспори.

"Наскільки я розумію, Франція не відповідає трьом цим вимогам", — пояснила Євгенія Близнюк, гендиректор дослідницької компанії Gradus, яка вивчає досвід України за кордоном. За її словами, Франція розташована досить далеко, виплати "значно нижчі", ніж у Німеччині, також тут не було численної української діаспори. Представники правозахисних груп згадують і про бюрократію.

У статистиці Франції не враховуються багато неповнолітніх українців

50-річна Наталія Хоменко переїхала до Франції з початком повномасштабного вторгнення. Їй було простіше влаштуватися завдяки знанню мови. Але вона вважає, що більше ніж знання мови, допомогли інші українці.

Вона називає Францію країною паперової тяганини, але все ж таки складнощів з оновленням статусу, що потрібно робити кожні пів року, у неї не виникло.

Боротися з бюрократією, за її словами, допоможуть численні групи на Facebook.

Якщо в таких країнах, як Німеччина, підтримку організовано на державному рівні, то у Франції різні організації та групи підтримки допомагають переселенцям.

"Допомагають багато приватно-громадських організацій, багато підтримки йде від самих громадян, французів, які відкрили свої двері", — пояснила вона.

Представники UNHCR зазначили, що державна програма підтримки переселенців допомогла знайти дім 17 тисячам біженців.

Нагадаємо, що в Чехії для деяких українців скасують статус тимчасового захисту.

Також повідомлялося, що українка повернулася до Києва через поганий стан квартири у Великій Британії.