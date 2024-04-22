Соціальна пенсія: хто і як може отримати допомогу

За даними журналістів, якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги.

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Громадяни України, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання звичайної пенсії, можуть звертатися за тимчасовою підтримкою у вигляді соціальної пенсії. Про це йдеться в матеріалі видання NV.

Так, з 1 січня 2024 року потрібно щонайменше 31 рік страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років. Ті, хто не набере цей стаж до 60 років, зможуть вийти на пенсію в 63 роки за наявності стажу щонайменше 21 рік.

При досягненні 65 років особи з віком від 15 до 21 року страхового стажу мають право на призначення пенсії за віком.

Якщо стаж роботи людини становить менше 15 років, то після досягнення нею віку 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат. Ця форма підтримки відома як соціальна пенсія за віком.

Щороку тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію в 60 років, збільшуватиметься. Цей процес триватиме до 2028 року. Так, до 2028 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати стаж не менше 35 років.

Який розмір соціальної пенсії у 2024 році

У 2024 році розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн), і середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).

Соціальна пенсія за віком, яка не залежить від трудового стажу, перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін у майні та середньомісячного сукупного доходу.

Для того, щоб отримати тимчасову державну допомогу, необхідно звернутися до установ соціального захисту населення за місцем прописки або фактичного проживання.

Для отримання тимчасової допомоги особам, які не мають достатнього пенсійного стажу, необхідно надати до органу соцзахисту:

заяву;

паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців;

копію рішення про призначення опікуна (для особи, визнаної недієздатною).

У яких випадках допомогу не призначають

Відповідно до законодавства, не всі пенсіонери, які не досягли необхідного стажу для пенсії, мають право на отримання тимчасової допомоги від держави. Наприклад, допомога не призначається, якщо:

середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

особа отримує пенсію або соціальну допомогу, працює або веде іншу діяльність, пов'язану з отриманням доходу;

хтось із членів сім'ї протягом року перед зверненням по допомогу здійснив покупку (оплату послуг) на суму понад 50 тисяч гривень;

у результаті вибіркової перевірки виявлено додаткові джерела засобів до існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (наприклад, здача в оренду житлового приміщення (будинку); заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби або птиці);

у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, або більше одного автомобіля (іншого транспортного засобу, механізму).

Однак, у випадках, коли пенсіонери не мають достатнього пенсійного стажу, соціальна допомога може бути призначена всупереч вищевказаним обмеженням за умови рішення спеціальної комісії. Це можливо, якщо в сім'ї присутня людина з інвалідністю. Ухвалення рішення здійснюється після проведення оцінки матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.

Нагадаємо, у квітні, після того, як зросте мінімальна пенсія, виплати підвищаться в українців, які досягли 65-річного віку і мають повний страховий стаж, і пенсіонерів, які працюють. Тим часом у Пенсійному фонді пояснили, як березнева індексація пенсій вплине на призначення житлових субсидій.