Фінансова допомога для українців: хто може отримати гроші на ремонт житла

Грошова допомога розрахована на власників домогосподарств, чиє житло зазнало незначних ушкоджень унаслідок обстрілів у місті Житомир та в районах Житомирської області.

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Жителі Житомирської області, чиї будинки постраждали від ворожих обстрілів, можуть очікувати на фінансову підтримку від організації Карітас Україна за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Про це йдеться на офіційній сторінці фонду.

Фінансова підтримка призначена для власників домогосподарств, чиє житло зазнало незначних ушкоджень унаслідок обстрілів у місті Житомирі та його околицях у Житомирській області. Для того щоб отримати цю допомогу, необхідно відповідати таким критеріям відбору:

особи з важким захворюванням;

люди, які мають інвалідність;

самотні особи похилого віку від 60 років;

одинокі матері/батьки/опікуни з дітьми віком до 18 років;

багатодітні сім'ї;

вагітні жінки;

одинокі матері з дітьми віком до 3-х років.

Домогосподарства, у яких втрачено джерело доходу, або чий середній місячний дохід на одного члена сім'ї становить менше 6 318 гривень, можуть отримати допомогу.

Кошти, отримані в межах виплат, можуть бути використані на такі цілі:

залучення будівельних компаній;

самостійно зробити ремонт у разі можливості.

Проєкт надає кошти на виконання дрібного або середнього ремонту, якщо житло було пошкоджено, але все ще придатне для проживання. До таких дрібних або середніх пошкоджень належать, зокрема:

розбиті вікна та двері;

обвалення підвісної стелі;

незначні пошкодження даху;

електрика та водопровідні труби всередині житла, які потребують незначного ремонту тощо.

Для того, щоб отримати підтримку, необхідно заповнити заявку за цим посиланням.

Нагадаємо, що 13 березня стало відомо, що держава виплачуватиме збільшену соціальну допомогу дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України і не перебували у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).