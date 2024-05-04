Пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть отримувати як діти, які перебували на утриманні померлого чи загиблого під час війни, так і інші дорослі члени родини, які не можуть самотужки забезпечувати сім'ю. Про розмір виплат та процедуру оформлення пенсії на дітей Фокус розпитав адвокатку.

Related video

Для отримання державних виплат на дітей неповній родині, згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", необхідно подати заяву про призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника (його загибеллю). Фокус дослідив, хто саме має право на виплати внаслідок втрати годувальника та що потрібно зробити для оформлення допомоги.

Хто має право на виплати по втраті годувальника

За законом діти до 18 років або старші, якщо їм встановили інвалідність до досягнення 18 років, а також діти, які навчаються (до завершення навчання, але не довше 23 років) та діти-сироти до 23 років належать до непрацездатних членів родини, тож мають право на допомогу від держави. Про це Фокусу розповіла Анна Даніель, адвокатка, кандидатка юридичних наук, керівниця адвокатського бюро "Анни Даніель".

Пенсію по втраті годувальника можуть перераховувати у випадку, якщо члени родини померлого перебували на його повному утриманні, тобто він був для них постійним і основним годувальником

За її словами, пенсію у зв’язку зі втратою годувальника можуть перераховувати у випадку, якщо члени родини померлого перебували на його повному утриманні, тобто він був для них постійним і основним годувальником.

Усиновлені діти, а також пасинки та падчерки (якщо вони не отримували аліментів від батьків) також мають право на пенсії по втраті годувальника. Ба більше, діти зберігають право на отримання пенсії у разі їх усиновлення.

Допомога на дітей під час війни через втрату годувальника залежить від розміру пенсії за віком, яку б отримував годувальник Фото: УНІАН

Документи для подання заяви на пенсію — перелік

Головне — це подача до відділення Пенсійного фонду повного пакету документів. Лише так можливо оформити пенсію для тих, хто втратив годувальника.

Пенсія по втраті годувальника 2024 оформлюється у разі наявності низки документів

Як зауважила адвокатка Анна Даніель, до заяви додається цілий перелік документів, а саме:

документи про стаж; індивідуальні відомості про застраховану особу померлого годувальника;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків особи, якій призначається пенсія померлого годувальника (за наявності);

свідоцтво про народження або документ, що посвідчує особу, якій призначається пенсія;

документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

для дітей що досягли 18 років та звертаються за пенсією — довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, закладів освіти за кордоном про те, що особи, навчаються за денною формою навчання;

документи про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності — один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

відомості про місце проживання;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника.

Під час подання заяви на пенсію в ПФУ потрібно надати перелік відповідних документів Фото: Pexels

"До заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника членам сім’ї особи, яка загинула (померла) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС або під час безпосередньої участі в обороні України у зв’язку з військовою агресією РФ, додаються документи згідно з Порядком надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 740", — додала адвокатка.

До заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника під час бойових дій або участі в обороні України у зв’язку з військовою агресією РФ, потрібно додати документи згідно з Порядком надання статусу члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України, затвердженим постановою Кабміном

У будь-якому відділенні Пенсійного фонду приймають заяви та документи до них. Також подати заявку на на пенсію можна онлайн – на сайті ПФУ чи у застосунку "Дія".

Як подати заяву про призначення пенсії в разі втрати годувальника онлайн - відео

Пенсія по втраті годувальника 2024: скільки отримає родина з дітьми і від чого залежать виплати

За словами фахівців, розмір пенсії у звʼязку з втратою годувальника залежить від розміру пенсії за віком, яку б отримував померлий.

Так, на одного непрацездатного члена сім'ї нараховують 50% пенсії за віком померлого годувальника. А якщо таких людей двоє та більше, то родина отримає 100% пенсії за віком. Її розподілять між ними рівними частками.

Важливо

В Україні значно зросли виплати на дітей: кого це торкнеться

"Оскільки мінімальна пенсія за віком в Україні становить 2 361 гривень — це прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, то пенсія по втраті годувальника має становити щонайменше 1 180,5 гривень. Щодо дітей-сиріт, то пенсію у зв'язку з втратою годувальника призначають, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків", — зазначає експертка.