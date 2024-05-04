Пенсию в связи с потерей кормильца могут получать как дети, которые находились на содержании умершего или погибшего во время войны, так и другие взрослые члены семьи, которые не могут самостоятельно обеспечивать семью. О размере выплат и процедуре оформления пенсии на детей Фокус расспросил адвоката.

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Для получения государственных выплат на детей неполной семье, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", необходимо подать заявление о назначении пенсии в связи с потерей кормильца (его гибелью). Фокус исследовал, кто именно имеет право на выплаты вследствие потери кормильца и что нужно сделать для оформления пособия.

Кто имеет право на выплаты по потере кормильца

По закону дети до 18 лет или старше, если им установили инвалидность до достижения 18 лет, а также дети, которые учатся (до завершения обучения, но не дольше 23 лет) и дети-сироты до 23 лет относятся к нетрудоспособным членам семьи, поэтому имеют право на помощь от государства. Об этом Фокусу рассказала Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Пенсию по потере кормильца могут пересчитывать в случае, если члены семьи умершего находились на его полном содержании, то есть он был для них постоянным и основным кормильцем

По ее словам, пенсию в связи с потерей кормильца могут пересчитывать в случае, если члены семьи умершего находились на его полном содержании, то есть он был для них постоянным и основным кормильцем.

Усыновленные дети, а также пасынки и падчерицы (если они не получали алиментов от родителей) также имеют право на пенсии по потере кормильца. Более того, дети сохраняют право на получение пенсии в случае их усыновления.

Помощь на детей во время войны из-за потери кормильца зависит от размера пенсии по возрасту, которую бы получал кормилец Фото: УНИАН

Документы для подачи заявления на пенсию — перечень

Главное — это подача в отделение Пенсионного фонда полного пакета документов. Только так возможно оформить пенсию для тех, кто потерял кормильца.

Пенсия по потере кормильца 2024 оформляется при наличии ряда документов

Как отметила адвокат Анна Даниэль, к заявлению прилагается целый перечень документов, а именно:

документы о стаже; индивидуальные сведения о застрахованном лице умершего кормильца;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков лица, которому назначается пенсия умершего кормильца (при наличии);

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность, которой назначается пенсия;

документы, удостоверяющие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем;

свидетельство о смерти кормильца, или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления его умершим, или информация из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

для детей, достигших 18 лет и обращающихся за пенсией — справки общеобразовательных учебных заведений системы общего среднего образования, профессионально-технических, высших учебных заведений, учебных заведений за рубежом о том, что лица, учатся на дневной форме обучения;

документы о том, что муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей, дед, бабка, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет;

сведения о месте проживания;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на содержании умершего кормильца.

При подаче заявления на пенсию в ПФУ нужно предоставить перечень соответствующих документов Фото: Pexels

"К заявлению о назначении пенсии в случае потери кормильца членам семьи лица, погибшего (умершего) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время непосредственного участия в АТО/ООС или во время непосредственного участия в обороне Украины в связи с военной агрессией РФ, прилагаются документы согласно Порядку предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2015 года № 740", — добавила адвокат.

К заявлению о назначении пенсии в случае потери кормильца во время боевых действий или участия в обороне Украины в связи с военной агрессией РФ, нужно приложить документы согласно Порядку предоставления статуса члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины, утвержденному постановлением Кабмина

В любом отделении Пенсионного фонда принимают заявления и документы к ним. Также подать заявку на пенсию можно онлайн — на сайте ПФУ или в приложении "Дія".

Как подать заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца онлайн — видео

Пенсия по потере кормильца 2024: сколько получит семья с детьми и от чего зависят выплаты

По словам специалистов, размер пенсии в связи с потерей кормильца зависит от размера пенсии по возрасту, которую бы получал умерший.

Так, на одного нетрудоспособного члена семьи начисляют 50% пенсии по возрасту умершего кормильца. А если таких людей двое и больше, то семья получит 100% пенсии по возрасту. Ее распределят между ними равными долями.

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В Украине значительно выросли выплаты на детей: кого это коснется

"Поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривен — это прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, то пенсия по потере кормильца должна составлять не менее 1 180,5 гривен. Что касается детей-сирот, то пенсию в связи с потерей кормильца назначают, исходя из размера пенсии по возрасту каждого из родителей", — отмечает эксперт.