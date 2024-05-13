Українські біженці можуть отримати гроші на оренду житла в Польщі: які умови

У рамках програми пропонуються різні послуги, спрямовані на підвищення доступності та полегшення оренди житла.

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Біженці з України, які перебувають у Польщі, можуть претендувати на участь у програмі "Крок Додому", яка спрощує процес оренди житла. Однак для участі в цій програмі необхідно відповідати певним критеріям. Про це повідомили на сайті Польського консультанта.

Фонд Habitat for Humanity Poland пропонує українським біженцям скористатися програмою "Крок Додому" (Krok do Domu). Ця програма являє собою комплекс заходів підтримки для людей, які рятуються від війни, але стикаються з труднощами в пошуку житла в Польщі. У рамках цієї програми пропонуються різні послуги, спрямовані на поліпшення доступності та спрощення процесу оренди житла.

Учасники програми "Крок Додому" мають займатися пошуком житла та підписанням договору оренди. Це включає перегляд пропозицій, взаємодію з орендодавцями та представниками Habitat for Humanity Poland, вибір житла та інші подібні завдання.

Щоб узяти участь у програмі "Крок Додому", необхідно відповідати певним критеріям:

документально підтвердити перетин кордону після 24 лютого 2022 року;

законно перебувати на території Польщі в даний час (на момент подачі заявки);

готовність орендувати житло не менше ніж на 12 місяців;

мати дохід домогосподарства не вище 3000 — 4500 злотих (залежно від воєводства);

належати до групи, яка особливо піддається ризику втрати житла.

Беручи участь у програмі "Крок Додому", важливо розуміти такі моменти:

програма діє на всій території Польщі;

комунікація з учасником відбувається дистанційно: за допомогою email та/або телефону;

підтримка Habitat Poland надається безоплатно, але учасники повинні будуть відшкодувати частину витрат, пов'язаних з орендою житла, наприклад, орендну плату (тобто Фонд не платить за житло повністю, а співфінансує його на встановлену під час розгляду суму).

Крім того, підтримка надаватиметься лише за умови надання необхідних документів для процесу верифікації. Якщо заявник не відповідає вимогам програми, Фонд має право відмовити йому в участі.

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