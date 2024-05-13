Украинские беженцы могут получить деньги на аренду жилья в Польше: какие условия

В рамках программы предлагаются разные услуги, направленные на повышение доступности и облегчение аренды жилья.

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Беженцы из Украины, находящиеся в Польше, могут претендовать на участие в программе "Шаг Домой", которая упрощает процесс аренды жилья. Однако для участия в этой программе необходимо соответствовать определенным критериям. Об этом сообщили на сайте Польского консультанта.

Фонд Habitat for Humanity Poland предлагает украинским беженцам воспользоваться программой "Шаг Домой" (Krok do Domu). Эта программа представляет собой комплекс мер поддержки для людей, спасающихся от войны, но сталкивающихся с трудностями в поиске жилья в Польше. В рамках этой программы предлагаются различные услуги, направленные на улучшение доступности и упрощение процесса аренды жилья.

Участникам программы "Шаг Домой" должны заниматься поиском жилья и подписанием договора аренды. Это включает пересмотр предложений, взаимодействие с арендодателями и представителями Habitat for Humanity Poland, выбор жилья и другие подобные задачи.

Чтобы принять участие в программе "Шаг Домой", необходимо соответствовать определенным критериям:

документально подтвердить пересечение границы после 24 февраля 2022;

законно находиться на территории Польши в настоящее время (на момент подачи заявки);

готовность арендовать жилье не менее чем на 12 месяцев;

иметь доход домохозяйства не выше 3000 – 4500 злотых (в зависимости от воеводства);

принадлежать к группе, которая особенно подвергается риску потери жилья.

Принимая участие в программе "Шаг Домой", важно понимать следующие моменты:

программа действует по всей территории Польши;

коммуникация с участником проходит дистанционно: посредством email и/или телефона;

поддержка Habitat Poland предоставляется бесплатно, но участники должны будут возместить часть расходов, связанных с арендой жилья, например, арендную плату (т.е. Фонд не платит за жилье полностью, а софинансирует его на установленную при рассмотрении сумму).

Кроме того, поддержка будет предоставляться только при условии предоставления необходимых документов для процесса верификации. Если заявитель не соответствует требованиям программы, Фонд имеет право отказать ему в участии.

Напомним, 7 мая в Швеции анонсировали изменения, которые позволят украинским беженцам быстрее регистрироваться и получать больше помощи для проживания в стране.

Центр для беженцев из Украины в нидерландском Утрехте уже несколько месяцев отказывается принимать мужчин. Также там не рады парам без совершеннолетних детей.