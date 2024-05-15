Ринок оренди завмер: як змінилися ціни на нерухомість в Україні

Найбільш ходовими вважаються доступні однокімнатні та двокімнатні квартири.

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У зв'язку з останніми новинами з фронту інтерес до оренди нерухомості знизився, але орендарі все ще віддають перевагу квартирам у хорошому стані на нижніх поверхах. Про це повідомляє видання "Delo.ua", посилаючись на дані маркетплейса DIM.RIA.

Через невизначену ситуацію на ринку оренди та продажу квартир настало тимчасове уповільнення. Пропозиція на ринку оренди значно скоротилася не тільки в східних і південних регіонах України, як-от Сумська (-77%), Полтавська (-71%), Одеська область (-25%), а й також і на заході країни, у Закарпатській, Чернівецькій і навіть Івано-Франківській областях.

Водночас було помічено збільшення кількості оголошень у кількох областях. Наприклад, у Волинській області кількість оголошень зросла на 50%, а у Львівській області цей показник сягнув 41%.

Ринок оренди сповільнює оберти і ціни на тлі новин із фронту

Також голова київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості Оксана Ковтун у коментарі виданню "Delo.ua" повідомила, що за останні кілька тижнів попит на оренду в столиці значно скоротився.

"В останні тижні ринок завмер. Шукають житло в оренду в травні зазвичай переселенці з Харківщини, кияни — дуже рідко", — підкреслила рієлторка.

У квітні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 17 348 грн, тоді як в області цей показник становив 9 976 грн. Згідно з даними DIM.RIA, зниження вартості житла в столиці становило 3%, як порівняти з березнем 2024 року.

Оксана Ковтун зазначає, що найбільш затребуваними в Києві є доступні однокімнатні та двокімнатні квартири. Будь-яке житло, ціна якого нижча за 8 тис. грн, швидко знаходить свого покупця. Також є попит на квартири з якісним ремонтом, однак тут ціни суттєво різняться не лише залежно від району, а й від типу будівлі та стану самої квартири.

Ринок оренди сповільнює оберти і ціни на тлі новин із фронту

"На Борщагівці, наприклад, двокімнатну з ремонтом можна винайняти за 14 тис. грн, на Русанівці в хорошому стані — 12 тис. грн. Цього тижня на Подолі трикімнатну з ремонтом у новому будинку зняли за 26 тис. грн, а на Голосієві — за 18 тис. грн — двокімнатну на 90 кв. метрів", — сказала вона.

Нагадаємо, що фахівці маркетплейса нерухомості Dim.Ria провели аналіз термінів оренди, еквівалентних вартості купівлі житла в різних містах України, включно з Києвом. Крім того, було опубліковано дані про переваги молоді в типі житла.