Рынок аренды замер: как изменились цены на недвижимость в Украине

Наиболее ходовыми считаются доступные однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

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В связи с последними новостями с фронта интерес к аренде недвижимости снизился, но арендаторы все еще предпочитают квартиры в хорошем состоянии на нижних этажах. Об этом сообщает издание "Delo.ua", ссылаясь на данные маркетплейса DIM.RIA.

Из-за неопределенной ситуации на рынке аренды и продажи квартир наступило временное замедление. Предложение на рынке аренды значительно сократилось не только в восточных и южных регионах Украины, таких как Сумская (-77%), Полтавская (-71%), Одесская область (-25%), но также и на западе страны, в Закарпатской, Черновицкой и даже Ивано-Франковской областях.

В то же время было замечено увеличение количества объявлений в нескольких областях. Например, в Волынской области количество объявлений выросло на 50%, а во Львовской области этот показатель достиг 41%.

Рынок аренды замедляет обороты и цены на фоне новостей с фронта

Также глава киевского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Оксана Ковтун в комментарии изданию "Delo.ua" сообщила, что за последние несколько недель спрос на аренду в столице значительно сократился.

"В последние недели рынок замер. Ищут жилье в аренду в мае обычно переселенцы из Харьковщины, киевляне — очень редко", — подчеркнула риелтор.

В апреле 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 17 348 грн, в то время как в области этот показатель составил 9 976 грн. Согласно данным DIM.RIA, снижение стоимости жилья в столице составило 3% по сравнению с мартом 2024 года.

Оксана Ковтун отмечает, что наиболее востребованными в Киеве являются доступные однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Любое жилье, цена которого ниже 8 тыс. грн, быстро находит своего покупателя. Также есть спрос на квартиры с качественным ремонтом, однако здесь цены существенно различаются не только в зависимости от района, но и от типа здания и состояния самой квартиры.

Рынок аренды замедляет обороты и цены на фоне новостей с фронта

"На Борщаговке, например, двухкомнатную с ремонтом можно снять за 14 тыс. грн, на Русановке в хорошем состоянии — 12 тыс. грн. На этой неделе на Подоле трехкомнатную с ремонтом в новом доме сняли за 26 тыс. грн, а на Голосеево — за 18 тыс. грн – двухкомнатную на 90 кв. метров", — сказала она.

Напомним, что специалисты маркетплейса недвижимости Dim.Ria провели анализ сроков аренды, эквивалентных стоимости покупки жилья в различных городах Украины, включая Киев. Кроме того, были опубликованы данные о предпочтениях молодежи в типе жилья.