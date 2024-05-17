Пенсії в Україні: як самотнім пенсіонерам оформити доплату майже 1000 грн

Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів і документально.

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У 2024 році самотнім пенсіонерам, яким необхідна зовнішня допомога, надається можливість отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 944 грн. Про це повідомляє видання NV.

Щоб отримати щомісячну надбавку до пенсії, громадянам необхідно відповідати таким критеріям:

досягти 80 років і старше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я;

отримувати пенсію за віком.

Якщо громадянин отримує пенсію, наприклад, по інвалідності, він не матиме право на цю надбавку. Необхідність у постійному сторонньому догляді має бути підтверджена медичними висновками лікарів і документально оформлена.

З 1 січня 2024 року розмір доплати до пенсії для осіб, які втратили працездатність, становить 40% від прожиткового мінімуму, який було збільшено до 2361 грн. Отже, з початку 2024 року відповідна доплата до пенсії зросла до 944,4 грн.

Щоб оформити доплату, крім заяви, пенсіонерам необхідно надати такий пакет документів:

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

виписка з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки по догляду до пенсії.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.