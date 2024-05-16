Як отримати пенсію на тимчасово окупованих територіях України: алгоритм дій

Пенсіонерам, які залишилися на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, було автоматично відкрито рахунки в "Ощадбанку", на які продовжували зараховувати пенсії.

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Після 24 лютого 2022 року пенсіонери, які залишилися на окупованих територіях, все ще отримують свої пенсії на банківські рахунки. Однак тепер вони не можуть отримувати пенсії через Укрпошту через змінені умови, тому їм доводиться обирати інші способи отримання виплат. Про це повідомили представники громадської організації "Донбас SOS" у коментарі виданню "24 Канал".

За даними джерела, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд ухвалив постанову, в якій було врегульовано особливості виплати пенсій і грошової допомоги в період введення воєнного стану.

Це рішення допомогло врегулювати питання отримання пенсій для тих, хто залишився на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року.

Для пенсіонерів, які отримували виплати на картку, нічого не змінилося. Гроші так само зараховуються на їхні картки, і головне — у них є можливість вивести кошти або перевести їх на інший рахунок за потреби.

Однак, за даними джерела, на практиці справи йдуть по-іншому. Для отримання коштів необхідно особисто відвідати банк і укласти договір на відкриття банківського рахунку.

Якщо пенсіонер бажає отримувати виплати на інший рахунок, йому необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду та подати письмову заяву із зазначенням реквізитів нового рахунку. На окупованих територіях такі звернення можливі тільки через онлайн-портал ПФУ.

Важливо зазначити, що якщо пенсіонер не звернеться до Пенсійного фонду або банку протягом 6 місяців, зараховані на рахунки кошти будуть повернуті до Пенсійного фонду.

На початку серпня 2023 року було внесено зміни, які передбачають способи відновлення пенсійних виплат для пенсіонерів, які не звернулися до Пенсійного фонду або банку протягом 6 місяців:

Подати заяву на відновлення виплат пенсії. Заяву можна надіслати в електронному вигляді через електронний портал Пенсійного фонду. Для подання заяви можна авторизуватися на Порталі будь-яким доступним способом (логін і пароль, електронний цифровий підпис або Дія.Підпис). У заяві вказати реквізити банківського рахунку для отримання пенсійних виплат. Якщо у пенсіонера немає відкритого рахунку в українському банку, можна відкрити такий рахунок дистанційно (наприклад, у "Приватбанку", monobank, "А-Банку" та інших). Пройти процедуру встановлення особи, щоб Пенсійний фонд переконався, що пенсіонер живий. Це можна зробити двома дистанційними способами: пройти відеоідентифікацію або авторизуватися на порталі ПФУ з використанням Дія.Підпис. У цьому випадку додатково відеоідентифікацію проходити не потрібно.

Нагадаємо, що в Україні певні категорії громадян у 2024 році можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Такі норми стосуються осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, військових, які досягли певного віку — чоловіки — 55 років, жінки — 50 років.