Как получить пенсию на временно оккупированных территориях Украины: алгоритм действий

Пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях после 24 февраля 2022, были автоматически открыты счета в "Ощадбанке", на которые продолжали зачисляться пенсии.

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После 24 февраля 2022 года пенсионеры, оставшиеся на оккупированных территориях, все еще получают свои пенсии на банковские счета. Однако теперь они не могут получать пенсии через Укрпочту из-за измененных условий, поэтому им приходится выбирать другие способы получения выплат. Об этом сообщили представители общественной организации "Донбасс SOS" в комментарии изданию "24 Канал".

По данным источника, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство приняло постановление, в котором были урегулированы особенности выплаты пенсий и денежной помощи в период введения военного положения.

Это решение помогло урегулировать вопрос получения пенсий для тех, кто остался на оккупированных территориях после 24 февраля 2022 года.

Для пенсионеров, которые получали выплаты на карточку, ничего не изменилось. Деньги все так же зачисляются на их карты, и главное — у них есть возможность вывести средства или перевести их на другой счет по необходимости.

Однако, по данным источника, на практике дела обстоят по-другому. Для получения средств необходимо лично посетить банк и заключить договор на открытие банковского счета.

Если пенсионер желает получать выплаты на другой счет, ему необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда и подать письменное заявление с указанием реквизитов нового счета. На оккупированных территориях такие обращения возможны только через онлайн-портал ПФУ.

Важно отметить, что если пенсионер не обратится в Пенсионный фонд или банк в течение 6 месяцев, зачисленные на счета средства будут возвращены в Пенсионный фонд.

В начале августа 2023 года были внесены изменения, предусматривающие способы восстановления пенсионных выплат для пенсионеров, которые не обратились в Пенсионный фонд или банк в течение 6 месяцев:

Подать заявление на возобновление выплат пенсии. Заявление можно отправить в электронном виде через электронный портал Пенсионного фонда. Для подачи заявления можно авторизоваться на Портале любым доступным способом (логин и пароль, электронная цифровая подпись или Дія.Підпис). В заявлении указать реквизиты банковского счета для получения пенсионных выплат. Если у пенсионера нет открытого счета в украинском банке, можно открыть такой счет дистанционно (например, в "Приватбанке", monobank, "А-Банке" и других). Пройти процедуру установления личности, чтобы Пенсионный фонд убедился, что пенсионер жив. Это можно сделать двумя дистанционными способами: пройти видеоидентификацию или авторизоваться на портале ПФУ с использованием Дія.Підпис. В этом случае дополнительно видеоидентификацию проходить не нужно.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.