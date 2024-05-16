Пенсии в Украине: названы главные основания отмены выплат в 2024 году

Украинцы могут возобновить начисление выплат, обратившись в любой региональный орган ПФУ и предоставив необходимые данные.

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В настоящее время в Украине появилось больше причин для прекращения пенсионных выплат гражданам. Известно, какие обстоятельства могут привести к прекращению пенсионных выплат в соответствии с законом. Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

Согласно источнику, существует пять основных причин для прекращения выплаты пенсии в соответствии с законом. Начисление пенсии прекращается в следующих случаях:

в случае выявления факта того, что пенсия была назначена из документов с недостоверными данными;

на период проживания пенсионера за границей;

в случае признания лица пропавшим без вести;

если человек не снимал средства с карты в течение шести месяцев (ранее для финучреждений срок составлял один год);

если получатели пенсии не прошли физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законом.

В случае прекращения выплаты пенсии, ее можно возобновить, обратившись в любой региональный орган Пенсионного фонда и предоставив необходимую информацию для восстановления пенсионных выплат.

Кроме того, в этом году было восстановлено требование физической идентификации пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), который был получен до 24 февраля 2022 года. Это требование должно было быть выполнено до 31 марта текущего года, предоставив девять месяцев на выполнение процедуры. Эта мера государства направлена на обеспечение того, что пенсионные выплаты получают только те лица, для которых они были предназначены.

В апреле 2024 года была прекращена выплата пенсии пенсионерам, которые не прошли требуемую процедуру физической идентификации. Только 228 тысяч пенсионеров выполнили это требование, в то время как в некоторых областях почти половина пенсионеров не прошли процедуру идентификации. Средства для выплаты остаются на расчетных счетах и будут перечислены тем пенсионерам, которые пройдут процедуру идентификации.

Напомним, что в Украине определенные категории граждан в 2024 году могут выйти на пенсию досрочно. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Такие нормы касаются лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, военных, достигших определенного возраста — мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет.