Пенсії в Україні: названо головні підстави скасування виплат у 2024 році

Українці можуть відновити нарахування виплат, звернувшись до будь-якого регіонального органу ПФУ і надавши необхідні дані.

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Нині в Україні з'явилося більше причин для припинення пенсійних виплат громадянам. Відомо, які обставини можуть призвести до припинення пенсійних виплат відповідно до закону. Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

Згідно з джерелом, існує п'ять основних причин для припинення виплати пенсії відповідно до закону. Нарахування пенсії припиняється в таких випадках:

у разі виявлення факту того, що пенсію було призначено з документів із недостовірними даними;

на період проживання пенсіонера за кордоном;

у разі визнання особи зниклою безвісти;

якщо людина не знімала кошти з картки протягом шести місяців (раніше для фінустанов термін становив один рік);

якщо одержувачі пенсії не пройшли фізичну ідентифікацію у випадках, передбачених законом.

У разі припинення виплати пенсії, її можна відновити, звернувшись до будь-якого регіонального органу Пенсійного фонду та надавши необхідну інформацію для відновлення пенсійних виплат.

Крім того, цього року було відновлено вимогу фізичної ідентифікації пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), що був отриманий до 24 лютого 2022 року. Ця вимога мала бути виконана до 31 березня поточного року, надавши дев'ять місяців на виконання процедури. Цей захід держави спрямований на забезпечення того, що пенсійні виплати отримують тільки ті особи, для яких вони були призначені.

У квітні 2024 року було припинено виплату пенсії пенсіонерам, які не пройшли необхідну процедуру фізичної ідентифікації. Лише 228 тисяч пенсіонерів виконали цю вимогу, тоді як у деяких областях майже половина пенсіонерів не пройшли процедуру ідентифікації. Кошти для виплати залишаються на розрахункових рахунках і будуть перераховані тим пенсіонерам, які пройдуть процедуру ідентифікації.

Нагадаємо, що в Україні певні категорії громадян у 2024 році можуть вийти на пенсію достроково. Це передбачено статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Такі норми стосуються осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, військових, які досягли певного віку — чоловіки — 55 років, жінки — 50 років.