Пенсії в Україні: чи є вимоги до банківського рахунку для зарахування виплат

Відповідно до законодавства пенсія виплачується через відділення АТ Укрпошта або через банк.

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Українські пенсіонери можуть отримувати свої виплати через один з авторизованих банків. Основні умови включають обов'язкове відкриття банківського рахунку спеціально для пенсій і соціальних виплат, а також підтримання його активності. Про це повідомили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Згідно із законодавством, пенсія виплачується через відділення АТ "Укрпошта" або через банк. Пенсіонер самостійно обирає спосіб отримання виплат.

Пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, отримують виплати виключно через рахунки в АТ "Ощадбанк".

Існують певні вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії. Деякі з них можуть включати:

рахунок має бути відкритий в одному з уповноважених банків;

поточний рахунок відкривається саме для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

має бути активним (чинним).

У заяві про призначення або перерахунок пенсії, якщо обрано спосіб виплати через банк, номер рахунка вказують у міжнародному форматі IBAN, який складається з 29 цифр і букв. Цей формат забезпечує унікальну ідентифікацію банківського рахунку та забезпечує правильну маршрутизацію платежів.

Інтернаціональний ідентифікатор банківського рахунку можна отримати через мобільний додаток банку або безпосередньо у відділенні банку.

У разі зміни банківських даних або банку пенсіонеру необхідно повідомити про це Пенсійний фонд для своєчасного отримання пенсії. Надання необхідної інформації можна здійснити віддалено через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.