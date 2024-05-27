Пенсія в Україні: чому частина стажу не враховується у процесі розрахунку виплат

Якщо діяльність громадянина не має документального підтвердження, ПФУ може не врахувати цей стаж.

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Деякий період трудового стажу може не додавати до розрахунків пенсійних виплат. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

У відділенні Пенсійного фонду громадянин може дізнатися інформацію про свій трудовий стаж. Крім того, це можна зробити самостійно, скориставшись вебпорталом Пенсійного фонду.

"У випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу обов'язково приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування", — йдеться в поясненні ПФУ.

Отже, якщо немає документального підтвердження діяльності громадянина, Пенсійний фонд може не взяти цей досвід до уваги.

Як кількість стажу впливає на пенсію

Урядом встановлено мінімальну необхідну кількість стажу для виходу на пенсію в певному віці. Щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, необхідно:

у 2024 році потрібно набути не менше 31 року стажу;

у 2025 році — 32 роки;

у 2026 році — 33 роки;

у 2027 році — 34 роки;

у 2028 році — 35 років.

Щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати менший стаж. На 2024 рік цей мінімальний показник становить 21 рік. У майбутньому він збільшиться так:

у 2025 році пенсіонеру потрібно буде отримати вже від 22 до 32 років страхового стажу;

у 2026 році — від 23 до 33 років;

у 2027 році — від 24 до 34 років;

у 2028 році — від 25 до 35 років.

Щоб вийти на пенсію в 63 роки, потрібно мати менший стаж. На 2024 рік цей мінімальний показник становить 21 рік. У майбутньому він збільшиться.

Нагадаємо, що в Україні, незважаючи на повномасштабну війну, компанії активно набирають персонал у секторі обслуговування. Наприклад, вакансії для офіціантів пропонують зарплату до 75 тис. гривень, що свідчить про високий попит на фахівців у цій галузі.