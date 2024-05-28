Не лише ТЦК: Кабмін вирішив, кому в Україні не відключатимуть світло

Згідно з текстом постанови Кабміну, перелік критично важливих об’єктів готують та затверджують обласні військові адміністрації та КМДА.

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Уряд України запровадив зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. До того ж було визначено перелік пріоритетних об'єктів, які не будуть відключати від електроенергії. Про це йде мова у постанові Кабінету міністрів.

Кому не відключатимуть світло — перелік

Зокрема до цих об'єктів належать: Територіальні центри комплектування (ТЦК), заклади охорони здоров'я комунальної та державної форми власності (приватних медичних закладів це не стосується), підприємства, робота яких важлива для продовольчої безпеки і т.д.

Також відомо, що підготовка та затвердження переліку критично важливих об’єктів здійснюється обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями). Водночас для кожного об’єкта у переліку повинно бути найменування, місцезнаходження, за яким відбувається відбір потужності, визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

До пріоритетних об'єктів постачання електроенергії увійшли:

об’єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, які включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;

заклади охорони здоров’я державної чи комунальної форми власності;

військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, які використовують для територіальної громади в умовах воєнного стану);

підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, які залучені до мобілізаційних завдань (замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;

підприємства, діяльність яких відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;

електронні комунікаційні мережі;

органи державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України), центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об’єкти ДСНС).

Всі відомості щодо об’єктів, які містяться в переліку, належать до інформації з обмеженим доступом, тому законодавство передбачає вимогу щодо її захисту.

3 квітня стало відомо, що внаслідок масованих ракетних атак ЗС РФ по українських енергетичних об'єктах ДТЕК втратила 80% своїх виробничих потужностей.

До того ж віцепрезидент Energy Club Максим Немчинов попередив, що в найближчі два роки українцям доведеться жити з періодичними відключеннями світла.