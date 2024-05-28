Не только ТЦК: Кабмин решил, кому в Украине не будут отключать свет

Согласно тексту постановления Кабмина, перечень критически важных объектов готовят и утверждают областные военные администрации и КГГА.

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Правительство Украины ввело изменения в порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. К тому же был определен перечень приоритетных объектов, которые не будут отключать от электроэнергии. Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров.

Кому не будут отключать свет — перечень

В частности, к этим объектам относятся: Территориальные центры комплектования (ТЦК), учреждения здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности (частных медицинских учреждений это не касается), предприятия, работа которых важна для продовольственной безопасности и т.д.

Также известно, что подготовка и утверждение перечня критически важных объектов осуществляется областными, Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями). В то же время для каждого объекта в перечне должно быть наименование, местонахождение, по которому происходит отбор мощности, определение и применение предельных величин потребления электрической мощности.

К приоритетным объектам поставки электроэнергии вошли:

объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, которые включены в Реестр объектов критической инфраструктуры;

учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в том числе объекты, которые используют для территориальной общины в условиях военного положения);

предприятия оборонного комплекса Украины, в частности те, которые привлечены к мобилизационным задачам (заказу) по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;

предприятия, деятельность которых играет важную роль в обеспечении продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;

электронные коммуникационные сети;

органы государственной власти (Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины), центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

Все сведения об объектах, которые содержатся в перечне, относятся к информации с ограниченным доступом, поэтому законодательство предусматривает требование по ее защите.

3 апреля стало известно, что в результате массированных ракетных атак ВС РФ по украинским энергетическим объектам ДТЭК потеряла 80% своих производственных мощностей.

К тому же вице-президент Energy Club Максим Немчинов предупредил, что в ближайшие два года украинцам придется жить с периодическими отключениями света.