Понад 23 тисячі: хто може розраховувати на таку пенсію в Україні

Максимальну пенсію отримують деякі категорії: державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

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У 2024 році мінімальну пенсію було підвищено, що призвело до збільшення максимальної пенсійної виплати до більш ніж 23 тисяч гривень. Однак таку суму можуть отримувати далеко не всі пенсіонери. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Одночасно з підвищенням мінімальної пенсійної виплати збільшилася і максимальна пенсія. Вона становить 10 прожиткових мінімумів, що призвело до зростання виплат з 20 930 гривень до 23 610 гривень.

Щороку в Україні змінюються вимоги для виходу на пенсію. Нині мінімальний стаж, необхідний для виходу на пенсію в 60 років, становить 31 рік.

у 2025 році потрібно мати вже 32 роки стажу;

у 2026 році — 33 роки стажу;

у 2027 році — 34 роки стажу;

у 2028 році — 35 років стажу.

Водночас у віці 63 років потрібен 21 рік стажу цього року:

у 2025 році потрібно мати від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році — від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році — від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році — від 25 до 35 років стажу.

Нагадаємо, 27 травня повідомлялося, що пенсіонери в Україні почали отримувати більші виплати в травні. Загальна сума, виділена на пенсійні виплати, склала 60,9 мільярдів гривень. Крім того, ПФУ повідомляє, що загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 травня 2024 року становила 10,159 млн осіб, що на 4 тисячі більше, ніж місяць тому.

Українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.