Деякі переселенці отримають допомогу на оплату оренди: хто має право

Фінансову допомогу виплачуватимуть протягом шести місяців.

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Організація "Карітас" надає фінансову підтримку для оплати житла в місті Кривий Ріг людям з обмеженими можливостями, які змушені покинути свої домівки в Криворізькому та Нікопольському районах. Допомога надається особам, які відповідають одній або декільком категоріям вразливості з трьох передбачених. Про це повідомили в Карітас Кривий Ріг УГКЦ на сторінці Facebook.

Хто може отримати грошову допомогу

Пільгу на оренду житла протягом пів року можуть отримати такі категорії осіб:

новоприбулі ВПО;

ВПО, які проживають у колективних центрах.

Заявники повинні відповідати одній або декільком категоріям уразливості, враховують:

одинокі матері, батьки або опікуни неповнолітніх дітей;

вагітні або жінки, що годують, з дітьми до 3 років;

сім'ї з трьома або більше дітьми до 18 років або з людьми з інвалідністю.

Для реєстрації необхідно звернутися з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 за таким номером телефону: 067 280 94 59.

Нагадаємо, що українські пенсіонери віком від 70 років, які отримують виплати, менші за 10 340,35 грн, отримають додаткову надбавку до своїх пенсій з 1 травня. Пенсіонери отримуватимуть додаткові кошти щомісяця після досягнення відповідного віку. Перерахунок відбудеться автоматично.