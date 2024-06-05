На початку літа гривня перебуває на найвищих позначках із початку року – 3 червня НБУ встановив курс 40,51 грн за долар, хоча згодом і відбувся відкат до 40,29 грн за долар. Фокус дізнався, що тисне на курс і як він може змінюватись протягом найближчих місяців.

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У перший місяць літа 2024 року гривня девальвує – втрачає позиції відносно долара США. Девальвація тривала і раніше, але лише 24 травня курс перетнув психологічну позначку 40 – НБУ встановив 40,07 грн за долар, а вже 28 травня курс був на рівні 40,28 грн/дол. Аналітики кажуть – з того моменту населення почало активніше купувати валюту. "В травні українці купили історично рекордні об'єми готівкової валюти — $2,24 млрд. А найбільший об'єм купівлі валюти зафіксований з 27 травня, коли курс долару перетнув позначку в обмінниках 40,5 грн. Так, однією з причин зростання попиту став перетин психологічної позначки 40 грн за долар. Населення, ФОПи та роздрібні торговці активно підключилися в це ралі, коли стало зрозуміло, що 39 вже не буде, й курс пішов далі", — розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Що з курсовими коливаннями та як буде рухатись курс далі протягом червня?

Попит і пропозиція: що відбувається на міжбанку на початку червня

Наприкінці травня на міжбанківському валютному ринку зріс попит на іноземну валюту, кажуть опитані Фокусом експерти. Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank, зазначає: обсяг торгів на ВРУ з кінця травня суттєво зріс і на перших торгах червня залишався підвищеним. Зросла й участь Національного банку в торгах. "Якщо в середині травня інтервенції відносно загального обсягу торгів на ВРУ складали 50-60%, то протягом останнього тижня й на початку цього вони зросли до 70-80%. Попит традиційно перевищує пропозицію, а нові заходи валютної лібералізації тимчасово, але очікувано додатково посилили валютний попит. Певний внесок у загальний тренд зробила і перехідна дата, й посилення девальваційних очікувань на фоні складної ситуації в енергетиці та, власне, відчутного зростання курсу долару", — розповіла Анна Золотько. Вона додає: посилення попиту наочно демонструють близькі до рекордних тижневі показники інтервенцій НБУ: з 27 по 31 травня регулятор продав на ринку $1,091 млрд.

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Євген Міюц, провідний експерт Департаменту глобальних ринків ОТП Банку, погоджується: у травні (особливо наприкінці) спостерігався підвищений попит на іноземну валюту з боку деяких державних банків, а також від бізнесу, що сприяло росту курсу іноземної валюти. Проте, каже експерт, торги на початку місяця відкрились суттєвим зміцненням національної валюти у порівнянні з кінцем минулого. "Національний банк продовжував брати активну участь у торгах, нівелюючи різкі коливання курсу. Пропозиція переважала попит, що звично для початку місяця", — каже Євген Міюц.

Поки що експерти не бачать передумов до повернення курсу на позначку 39 грн за долар Фото: Facebook / НБУ

Експерти передбачають певне затишшя на валютному ринку в червні після ралі наприкінці травня. "Як це часто буває, після "інтенсивного" періоду настає етап затишшя. Саме тому у червні, зокрема в першу декаду, ми не спостерігатимемо чогось надзвичайного чи нетипового. Так, курси змінилися, але, за всіма ознаками, нові валютні коридори можуть протриматися доволі довго — це, як мінімум, 2 місяці", — зауважив у коментарі Фокусу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

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Традиційно за умови відвертої девальвації українці поспішають позбутись гривні. Цього разу кінець травня не став виключенням – валюту купували активно. "На готівковому ринку також спостерігався певний ажіотаж з боку населення, курси купівлі іноземної валюти суттєво перевищували міжбанківський. Це можна пояснити настроями "у майбутньому буде ще дорожче" і таке інше", — розмірковує Міюц.

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Отже, населення відреагувало на зміну курсу підвищенням попиту на готівкову валюту. Проте, кажуть експерти, це тимчасове явище. "Особливо відчутно попит зростав у готівковому сегменті, де обсяг купленої валюти за тиждень зріс майже на чверть, щоправда зростала тут і пропозиція, але скромніше – на 8,5%. У безготівковому сегменті обсяг купівлі валюти в останній тиждень травня зріс на 12%", — зазначає Анна Золотько.

Українці активно купували валюту наприкінці травня, цей тренд може продовжитись в червні за умови подальшої девальвації гривні Фото: Getty Images

І все ж на початку червня Нацбанку вдалось загальмувати девальваційний тренд. "Наразі НБУ посилив участь у торгах і в понеділок-вівторок гривня зміцнювалася. З пікових позначок на рівні 40,6-40,7 грн за долар наприкінці травня у перші дні червня котирування знизилися до 40,28 грн/дол., а вранці середи опустилися до 40,11-40,15 грн/дол. Це спричинило помітне зміцнення гривні й у готівковому сегменті: тут курс доволі легко, хоч і не без спротиву, подолав психологічну позначку та повернувся в коридор 40,0-41,0 грн/дол.", — каже Анна Золотько.

В найближчі тижні червня готівковий курс буде знаходитися в діапазоні 40,0-41,0 грн/дол., реагуючи як на зміни котирувань на ВРУ, так і на новини

У червні ситуація валютному ринку залежатиме від кількох економічних, воєнних та соціальних факторів, зазначають експерти. Зокрема, каже Тарас Лєсовий, мова йде про можливе посилення інфляційних процесів в країні. "Іншим фактором, що може тиснути на ринок, — є непрямий "воєнний". Розуміємо, що будь-яке загострення на фронті впливає на всі сфери життя, особливо в регіонах, що найбільше потерпають від ворожої агресії, а посилення обстрілів та вразливість енергетики та можливі перебої енергопостачання можуть стати каталізатором збільшення попиту на готівкову валюту та об’єктивним чинником гальмування економіки. Крім того, багато що залежатиме від результатів мирної конференції за українською "Формулою миру", що відбудеться в середині місяця", — зазначає Тарас Лєсовий. Він додає: в середньому кожні 3-4 дні змінюватиметься вектор змін: спадна тенденція змінюватиметься на висхідну і навпаки, а валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк — 40-41 грн/дол. та 43-45 грн/євро, готівковий ринок - 40-41 грн/дол. та 43-46 грн/євро.

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На думку Євгена Міюца, у червні очікується корекція курсу іноземної валюти 40,00/40,30 грн/дол. в перший тиждень торгів завдяки виплатам заробітної плати, зокрема і з боку ІТ-бізнесу, з подальшим можливим ростом курсу до рівнів 40,50/40,95 грн/дол.

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Про те, що діапазон коливань у червні буде все ж в межах 40-41 грн за долар, каже і Анна Золотько. "В найближчі тижні готівковий курс буде знаходитися в діапазоні 40,0-41,0 грн/дол., реагуючи як на зміни котирувань на ВРУ, так і на новинне тло. На міжбанку я навіть не виключаю тимчасового повернення котирувань всередину діапазону 39,0-40,0 грн/дол. Хоча протягом червня, на мою думку, тут торги також відбуватимуться здебільшого в коридорі 40,0-41,0 гривень за долар", — прогнозує Анна Золотько.