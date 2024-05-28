До 100 тисяч на місяць: НБУ пропонує нові правила переказів між картками

Банківські рахунки нерідко використовують для недобросовісного виведення коштів. Аби ці схеми стали неможливими, Нацбанк пропонує запровадити ліміти.

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Все більше українців продають свої банківські картки шахраям та особам, причетним до відмивання коштів. У НБУ констатують зростання впродовж останнього року кількості таких продавців до десятків тисяч. Для унеможливлення цих схем, регулятор пропонує ввести ліміти, згідно з якими українці зможуть робити до 30 переказів на місяць на суму до 100 тис. грн. Про це пише Oboz.ua.

Яким чином планують змінити ліміти

Згідно з роз'ясненням НБУ, в цілому мова йде про десятки тисяч рахунків. Так, один із найбільших банків-емітентів виявив понад 12 тис. клієнтів-"дропів" (представники соціально незахищених верств населення, пенсіонери, студенти з низьким або середнім рівнем очікуваних надходжень на рахунки. – Ред.) з жовтня 2023-го до квітня 2024-го.

За підсумками 2023 року показник обсягів переказів P2P (з картки на картку) зросли з 210 млрд у січні до 247 млрд у грудні. Це значно вище обсягів покупок і отримання готівки за допомогою платіжних карток.

При цьому у Нацбанку озвучили спосіб запровадження нових лімітів:

до 30 транзакцій на місяць в одному банку;

до 100 тис. грн щомісяця в одному банку.

Також зараз вже почалось обговорення ініціативи, кінцевий варіант лімітів може відрізнятись від нині озвученого. Водночас у НБУ стверджують, що обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків. Також обмеження за сумою не вплине на 95% клієнтів.

Нагадаємо, що 4 травня 2024 року НБУ скасував низку валютних обмежень, запроваджених у перші дні російсько-української війни. Нове рішення дає можливість вивести за кордон дивіденди на суму до 1 млн євро за місяць.

До того ж 1 березня заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук заявив, що регулятор продовжуватиме політику скасування валютних обмежень, аби стимулювати приплив капіталу в країну.